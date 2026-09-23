川普聯大放話 威脅消滅伊朗 再嗆古巴 2團走人

川普總統22日在聯合國大會發表演講，他威脅伊朗如果不達協議，就將被毀滅。他預計可在11月期中選舉之後達成協議。（美聯社）

川普 總統22日在紐約舉行的聯合國大會上發表約35分鐘演說，為持續近七個月的美伊軍事行動辯護；他一方面自詡為和平締造者，一方面公開威脅若無法與伊朗 達成協議，將迅速消滅這個國家。伊朗代表團聽到川普的公開威脅後，退席抗議。

當川普總統提到伊朗議題時，伊朗代表團多數代表離席抗議，僅留一人聽講。（歐新社）

川普在演講中表示：「這是要做出的重大抉擇：是要與伊朗達成協議，讓他們重建、成為一個比以往更偉大的國家，或許是中東、乃至全世界最偉大的國家之一；還是要徹底摧毀伊斯蘭共和國，而且要迅速動手，永遠不再給他們機會殺戮、摧毀人民與國家？」

川普指出，「這個恐怖主義政權行徑惡劣，不是因為他們強大自信，而是因為他們虛弱絕望」，稱美軍去年6月摧毀伊朗核子計畫，重申絕不允許伊朗擁有核武。

川普總統22日在聯合國大會發表演講，演說結束後，川普緊接著一連串會晤外國領袖的行程。（美聯社）

美聯社報導，川普呼籲各國與美國一起對伊朗實施全面經濟孤立，直到伊朗停止攻擊商船、放棄核武野心並停止支持恐怖主義；就在川普痛斥伊朗時，伊朗代表團的大部分成員起身離開會議廳，以示抗議。

川普預測，伊朗將在11月美國期中選舉結束後與美方達成協議，屆時油價將大幅下降；他表示，期中選舉「根本不在我的腦海裡」，「我只在意伊朗永遠不會擁有核武」。

川普還透露，美方的中東特使威科夫(Steve Witkoff)與庫許納(Jared Kushner)在聯合國大會場邊透過調解方居間穿梭，與伊朗官員溝通三小時，這是美伊6月停火破局以來，雙方罕見的接觸。川普形容該會談「非常好、非常有建設性」，並透露另一場會議將在「不久的將來」舉行，稱與會的伊朗官員「不是最高層級，但也算有所進展」；威科夫則表示，「感覺很好」，但未透露細節。

川普則說：「他們開了一場很好的會議，接下來看事態如何發展。但對他們而言，達成協議顯然對他們更有利。」

此外，川普演說中也談及俄烏戰爭，表示正與俄烏兩國領袖密切合作，預期能比外界預想更快促成和平，形容雙方「都已經受夠了」。

川普再次呼籲古巴 政權更迭，表示美國不會允許「讓外國敵對勢力在我們家門口威脅美國的避風港」存在，批古巴是「徹底失敗的國家」，終將垮台。當川普談到古巴時，古巴代表團離開會場。

演說結束後，川普緊接著一連串會晤外國領袖的行程，並簽署一份攸關格陵蘭未來安全與軍事合作的協議。