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川普為習近平舉辦國宴 輝瑞執行長博爾拉將出席

中央社／紐約22日綜合外電報導
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輝瑞大藥廠執行長博爾拉。（路透）
輝瑞大藥廠執行長博爾拉。（路透）

知情人士今天透露，美國總統川普24日將在白宮為中國國家主席習近平舉辦國宴輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）執行長博爾拉計劃出席，與眾多企業巨頭齊聚一堂。

路透報導，川普本週將在白宮迎接習近平，這將是川習兩人今年的第2度會晤。面對貿易、台灣與伊朗等議題，以及全球對人工智慧（AI）的擔憂，這兩位領袖尋求讓承受壓力的雙邊關係維持穩定。

博爾拉（Albert Bourla）將與美國商界與科技界的一些頂尖人士共聚一室，預計將出席的賓客包括亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell）。

摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）與花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser）也預計將出席。

知情人士今天告訴路透，Meta創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）也計劃出席即將登場的國宴。

精華 FAQ

  • 根據報導，美國總統川普將於24日在白宮為中國國家主席習近平舉辦國宴，這也是川習兩人今年第2度會晤，具有高度政治與外交意義。

  • 預計出席者包括輝瑞執行長博爾拉、亞馬遜的貝佐斯、Alphabet的皮查伊、OpenAI的阿特曼、蘋果的庫克、特斯拉的馬斯克等人。

  • 報導指出，雙方將面對貿易、台灣與伊朗等敏感議題，同時也涉及全球對人工智慧AI的擔憂，目標是讓承壓的雙邊關係維持穩定。

習近平 川普 輝瑞 國宴

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