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怕搶大會焦點？川普今赴聯大演說 聯合國怕再被控「三重破壞」忙做這些事

編譯季晶晶／綜合外電
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川普與第一夫人梅蘭妮亞去年赴聯合國大會演說時，搭乘的手扶梯突然停止；聯合國今年已...
川普與第一夫人梅蘭妮亞去年赴聯合國大會演說時，搭乘的手扶梯突然停止；聯合國今年已反覆檢查設備，避免再有故障。（美聯社）

美國總統川普預定美東時間周二（22日）上午在紐約聯合國總部演說。聯合國今年反覆檢查手扶梯，並為美方另設提詞機，希望避免去年設備故障的插曲再度搶走大會焦點。

去年川普與第一夫人梅蘭妮亞搭乘手扶梯時，手扶梯突然停止；川普準備演說時，提詞機也無法運作。川普還抱怨演說時會場音量太小。他事後指控聯合國遭到「三重破壞」，還要求逮捕據稱讓手扶梯運作停擺的人員。

聯合國的說法是，川普的隨行攝影人員可能觸動了手扶梯的安全裝置；提詞機則是美方堅持使用自己的設備；至於會場擴音，通常會壓低音量，以方便各國代表透過耳機聆聽口譯。

聯合國發言人Stephane Dujarric周一表示，手扶梯已「檢查再檢查」，美方今年也有獨立工作站使用提詞機，希望演說順利進行。

精華 FAQ

  • 聯合國今年反覆檢查手扶梯，並替美方另設提詞機與獨立工作站，希望演說過程順利，避免去年設備故障、爭議與媒體焦點再度失控。

  • 去年川普與第一夫人搭手扶梯時突然停住，準備演說時提詞機也失靈，另外他還抱怨會場音量太小，整體情況讓場面相當尷尬。

  • 聯合國表示，手扶梯可能是被川普隨行攝影人員觸發安全裝置；提詞機則是美方堅持使用自備設備；擴音系統則因口譯需求通常維持較低音量。

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