遭封殺3媒體提告 川普嗆已威脅國安 范斯挺川喊恰當

川普總統21日正式取銷CNN、MS NOW、POLITICO等三家媒體記者的白宮採訪許可證。圖為川普總統18日在白宮橢圓形辦公室接受多家駐白宮記者的問答採訪。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)、MS NOW與Politico三家媒體記者上周遭白宮 撤銷採訪證後，21日聯合對川普 政府提告，指控白宮以報導內容為由，選擇性地封殺記者，「明目張膽地違反」憲法第一修正案。副總統范斯 21日在安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)受訪時為川普辯護，稱總統的作法「完全恰當」。

白宮：進入白宮是種特權

三家媒體在訴狀中指出，憲法「不允許總統或任何政府官員僅因不滿媒體報導內容，就在毫無通知與正當程序下剝奪新聞界的憲法第一修正案權利」，此案已分派給川普第一任內提名的聯邦法官凱利(Timothy Kelly)審理。

白宮在社群平台X回應：「進入白宮是一種特權，而非權利。」

美聯社報導，事件始於19日，CNN資深記者克萊恩(Betsy Klein)、MS NOW記者加德納(Akayla Gardner)及Politico記者哈斯利特(Cheyenne Haslett)上班時，發現採訪證遭停用，被拒於白宮門外。

川普總統18日下令取消三家新聞機構駐白宮採訪證，不得進入白宮採訪。圖為CNN記者(左起)、MS NOW記者、及 POLITICO記者19日都不得其門而人，被迫在白宮做室外轉播報導新聞。(美聯社)

記協：要求白宮立即恢復

白宮記者協會主席、福斯新聞記者海因里希(Jacqui Heinrich)要求政府立即恢復三家媒體的採訪權，並警告「用來排除一家媒體的標準，未來可能被套用在任何一家媒體」。

此外，CNN於21日被踢出五大電視網共同負責的電視台聯訪任務，白宮電視輪值記者團表示，不會提供替代CNN的新聞採訪報導，其他電視網也將無限期暫停自己的採訪。CNN白宮記者柯林斯(Kaitlan Collins)說明，這代表「川普當天無論做什麼，都不會有電視攝影機隨行轉播畫面給觀眾看」。

川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文為封殺令辯護，強調白宮「並非打壓我所珍視的新聞自由，而是在打擊像癌症般蔓延的假新聞」，指假新聞「威脅國家安全，必須立即制止」。

川普總統以「假新聞」為名，禁止CNN、MS NOW、POLITICO等三家媒體在白宮採訪新聞。這三家新聞機構21日對川普總統政府提出違憲告訴。圖為控訴書上指出被告有川普總統、白宮幕僚長威爾斯、通訊主任張振熙等人

學界：白宮攻擊新聞自由

另據「今日美國報」報導，副總統范斯21日在安德魯斯聯合基地告訴記者，川普的作法「完全恰當」，強調川普「不是在封殺媒體，他是在說，若你們實際上是在搞極左宣傳，共和黨的白宮為什麼要給你們特殊採訪權」。

被問及此舉是否侵犯言論自由時，范斯強調這三家媒體仍可自由報導，「這攸關基本的公平，他們仍可報導、仍享有言論自由，只是不再能在白宮設辦公室，我認為這完全恰當，除非他們開始表現得像真正的新聞機構」。

哥倫比亞大學(Columbia University)奈特第一修正案研究所執行董事賈佛(Jameel Jaffer)批評，白宮此舉「攻擊新聞自由，且侵害公眾的知情權」。

川普總統上周下令取消CNN的白宮採訪證。圖為CNN駐白宮採訪團的工作間。(路透)