路透：川普支持率降至32%創生涯新低 民主黨領先8百分點

路透民調，由於共和黨內部對川普在不受歡迎的伊朗戰爭期間應對生活成本問題的方式不滿，他的支持率跌至32%，創下其政治生涯新低點。(路透)

根據路透/易普索(Reuters/Ipsos)最新民調，由於共和黨 內部對川普 在不受歡迎的伊朗戰爭期間應對生活成本問題的方式不滿，他的支持率跌至32%，創下其政治生涯新低點。

在這項於20日(周日)完成的歷時四天民調發現，選民在將決定未來兩年國會控制權的11月3日期中選舉中，不再傾向支持川普的共和黨候選人。

川普的整體支持率較上周路透/易普索民調的35%有所下降，且在共和黨內部的支持率也從一周前的82%降至73%。

川普在2025年1月重返白宮時承諾，會抑制通貨膨脹並結束對外戰爭；在他宣誓就職後的幾個小時內，路透/益普索進行的民調顯示，他的支持率為47%。

在美國人表示將會決定11月投票意向首要因素的生活成本問題方面，最新民調顯示，只有17%的受訪者認可他對日常生活支出問題的處理方式。

自從川普2月發動伊朗戰爭以來，共和黨人對通膨的不滿情緒日益高漲，這場戰爭導致汽油和柴油價格大幅上漲。如今，共和黨人中首次出現不滿川普應對生活成本措施的人數(51%)超過支持他的人數(44%)。

川普的支持率低於其民主黨 前任拜登的任何記錄。拜登的總統任期也飽受通膨飆升的困擾，最終因辯論表現不佳，加劇了人們對他年齡的擔憂，而放棄了連任競選。拜登的支持率最低點是35%，出現在2024年10月下旬。

在這次民調中，只有34%的受訪者贊成對伊朗的空襲。這場衝突切斷了世界與中東地區石油和天然氣供應的聯繫，並有可能因為企業將更高的燃料成本轉嫁給消費者，導致美國和其他地區的通貨膨脹進一步加劇。

在被問及期中選舉的投票意向時，已登記選民以43%對35%的比率選擇了民主黨而非共和黨。 8個百分點的差距是路透/益普索2026年民調中，民主黨領先幅度最大的一次。對共和黨而言，失去對參眾兩院的控制權，可能會使川普在任期最後兩年的施政議程變得更加複雜。