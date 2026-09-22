我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

5大電視台暫停聯訪川普 白宮停機坪剪綵「沒有主流新聞台報導」

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
CNN等三家媒體被川普總統下令禁止採訪，加上上次被禁的美聯社，媒體同業貼出告示表...
CNN等三家媒體被川普總統下令禁止採訪，加上上次被禁的美聯社，媒體同業貼出告示表示將與他們站在一起。（路透）

川普總統周末期間禁止CNN、MS NOW以及Politico記者進入白宮採訪，引發違反憲法第一修正案新聞自由保護爭議，包括福斯新聞在內的主流新聞台21日紛紛聲援三家遭封殺媒體，暫停白宮聯合採訪，也暫停派遣輪值攝影團隊報導川普活動。

聯合採訪團暫停採訪，21日出現立即影響。川普為白宮耗資600萬元新建的直升機停機坪剪綵並致詞時，由於現場沒有聯合採訪團平日使用的懸臂式麥克風，位於川普後方的陸戰隊一號(Marine One)運轉聲音龐大，白宮官方網路直播完全聽不到川普聲音。停機坪剪綵儀式沒有任何一家主流新聞台報導。

白宮電視聯合採訪團隊原本由五家新聞台輪值，包括CNN、美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC)、福斯新聞網(Fox News)。暫停派遣輪值攝影團隊報導川普活動，意味著電視聯合採訪團隊廣泛發送給其他國內外媒體的電視畫面，將不包括川普絕大多數活動。

在川普總統點名禁止進入白宮後，CNN在白宮的轉播帳篷已空無一人。（路透）
在川普總統點名禁止進入白宮後，CNN在白宮的轉播帳篷已空無一人。（路透）

川普聯大行程 無電視記者隨行

福斯新聞網華盛頓分社社長、白宮電視聯合採訪團主席鮑頓(Bryan Boughton)21日在電郵中說，暫停採訪是在CNN履行報導川普前往紐約的指派採訪任務，卻遭白宮禁止之後所做出的決定。鮑頓在電郵寫道：「我們將不會安排輪值代理。」

雖然白宮一直都有川普行程的網路直播，但電視新聞的播出內容主要來自電視聯合採訪團的拍攝畫面。

川普在停機坪剪綵儀式之後啟程前往紐約，準備參加22日開始的聯合國年度大會。由於主流電視網退出白宮聯合採訪，川普這趟聯合國行程將沒有電視新聞團隊隨行。

紐時、華郵 抵制發布白宮照片

平日在白宮聯合採訪團隊中負責提供新聞照片的其他媒體，包括路透、蓋蒂影像(Getty Images)、紐約時報以及華盛頓郵報等，21日集體同意不發布也不分發白宮攝影照片，直到22日午夜為止。

CNN、MS NOW和Politico已於21日對川普提出聯邦訴訟，爭取重返白宮採訪的權利。

副總統范斯前往北卡羅來納州葛林布洛(Greensboro)前對媒體表示，不認為川普行動是在封殺媒體，川普只是表明「如果你們只是在宣傳洗腦，我們就不會提供進入白宮的特殊待遇」。范斯說，這三家媒體報導的川普新聞有92%是負面的。

川普21日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，並沒有在攻擊新聞自由，只是在攻擊「假新聞」。

MS NOW與CNN、POLITICO三家媒體被川普禁止進入白宮採訪，三家媒體已...
MS NOW與CNN、POLITICO三家媒體被川普禁止進入白宮採訪，三家媒體已對川普提告，堅持不放棄憲法賦予的採訪權，就算站在白宮外也要報導。（歐新社）

精華 FAQ

  • 因川普政府禁止CNN、MS NOW與Politico記者進入白宮採訪，主流媒體認為此舉侵犯新聞自由，因此包括福斯新聞在內的5家電視台集體聲援並暫停聯訪。

  • 由於聯合採訪團暫停出勤，現場缺少平日使用的懸臂式麥克風，加上陸戰隊一號運轉聲很大，導致白宮官方網路直播幾乎聽不到川普致詞內容。

  • 川普前往紐約參加聯合國大會時，主流電視網不再派記者隨行；紐時、華郵、路透與Getty也暫停發布白宮照片，讓相關報導大幅減少。

白宮 川普

上一則

川習二會前 美中同意設AI對話機制、將延長對中關稅休兵

下一則

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

延伸閱讀

白宮禁媒體掀反彈 電視採訪團停擺 川普直播9分鐘只剩雜音

白宮禁媒體掀反彈 電視採訪團停擺 川普直播9分鐘只剩雜音
福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由
川普封殺CNN等3媒體 記者證遭停用、被迫人行道連線報導

川普封殺CNN等3媒體 記者證遭停用、被迫人行道連線報導
川普禁止3家媒體進白宮 資深幕僚大感驚訝：總統來真的

川普禁止3家媒體進白宮 資深幕僚大感驚訝：總統來真的

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」