5大電視台暫停聯訪川普 白宮停機坪剪綵「沒有主流新聞台報導」
川普總統周末期間禁止CNN、MS NOW以及Politico記者進入白宮採訪，引發違反憲法第一修正案新聞自由保護爭議，包括福斯新聞在內的主流新聞台21日紛紛聲援三家遭封殺媒體，暫停白宮聯合採訪，也暫停派遣輪值攝影團隊報導川普活動。
聯合採訪團暫停採訪，21日出現立即影響。川普為白宮耗資600萬元新建的直升機停機坪剪綵並致詞時，由於現場沒有聯合採訪團平日使用的懸臂式麥克風，位於川普後方的陸戰隊一號(Marine One)運轉聲音龐大，白宮官方網路直播完全聽不到川普聲音。停機坪剪綵儀式沒有任何一家主流新聞台報導。
白宮電視聯合採訪團隊原本由五家新聞台輪值，包括CNN、美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC)、福斯新聞網(Fox News)。暫停派遣輪值攝影團隊報導川普活動，意味著電視聯合採訪團隊廣泛發送給其他國內外媒體的電視畫面，將不包括川普絕大多數活動。
川普聯大行程 無電視記者隨行
福斯新聞網華盛頓分社社長、白宮電視聯合採訪團主席鮑頓(Bryan Boughton)21日在電郵中說，暫停採訪是在CNN履行報導川普前往紐約的指派採訪任務，卻遭白宮禁止之後所做出的決定。鮑頓在電郵寫道：「我們將不會安排輪值代理。」
雖然白宮一直都有川普行程的網路直播，但電視新聞的播出內容主要來自電視聯合採訪團的拍攝畫面。
川普在停機坪剪綵儀式之後啟程前往紐約，準備參加22日開始的聯合國年度大會。由於主流電視網退出白宮聯合採訪，川普這趟聯合國行程將沒有電視新聞團隊隨行。
紐時、華郵 抵制發布白宮照片
平日在白宮聯合採訪團隊中負責提供新聞照片的其他媒體，包括路透、蓋蒂影像(Getty Images)、紐約時報以及華盛頓郵報等，21日集體同意不發布也不分發白宮攝影照片，直到22日午夜為止。
CNN、MS NOW和Politico已於21日對川普提出聯邦訴訟，爭取重返白宮採訪的權利。
副總統范斯前往北卡羅來納州葛林布洛(Greensboro)前對媒體表示，不認為川普行動是在封殺媒體，川普只是表明「如果你們只是在宣傳洗腦，我們就不會提供進入白宮的特殊待遇」。范斯說，這三家媒體報導的川普新聞有92%是負面的。
川普21日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，並沒有在攻擊新聞自由，只是在攻擊「假新聞」。
因川普政府禁止CNN、MS NOW與Politico記者進入白宮採訪，主流媒體認為此舉侵犯新聞自由，因此包括福斯新聞在內的5家電視台集體聲援並暫停聯訪。 由於聯合採訪團暫停出勤，現場缺少平日使用的懸臂式麥克風，加上陸戰隊一號運轉聲很大，導致白宮官方網路直播幾乎聽不到川普致詞內容。 川普前往紐約參加聯合國大會時，主流電視網不再派記者隨行；紐時、華郵、路透與Getty也暫停發布白宮照片，讓相關報導大幅減少。
精華 FAQ
因川普政府禁止CNN、MS NOW與Politico記者進入白宮採訪，主流媒體認為此舉侵犯新聞自由，因此包括福斯新聞在內的5家電視台集體聲援並暫停聯訪。
由於聯合採訪團暫停出勤，現場缺少平日使用的懸臂式麥克風，加上陸戰隊一號運轉聲很大，導致白宮官方網路直播幾乎聽不到川普致詞內容。
川普前往紐約參加聯合國大會時，主流電視網不再派記者隨行；紐時、華郵、路透與Getty也暫停發布白宮照片，讓相關報導大幅減少。
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