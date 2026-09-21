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白宮禁媒體掀反彈 電視採訪團停擺 川普直播9分鐘只剩雜音

編譯周辰陽／即時報導
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白宮21日下午在官網及YouTube頻道直播川普主持的白宮南草坪新直升機停機坪啟...
白宮21日下午在官網及YouTube頻道直播川普主持的白宮南草坪新直升機停機坪啟用活動，但川普剪綵時，直播並未收錄他的談話聲音，CNN、福斯新聞及C-SPAN等頻道也未直播。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普禁止部分媒體進入白宮後，引發訴訟與聯播網反制，5家電視網暫停輪值採訪，致使白宮一場活動直播失聲並暴露影像供給問題。

川普總統上周宣布禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，白宮隨後又將CNN排除在原定採訪川普前往紐約行程的一項任務之外。3家遭禁媒體21日提起訴訟，5家主要電視網也同意暫停輪值派遣記者採訪川普，使川普當天一場活動的直播聽不到他的談話。

華爾街日報與Axios報導，白宮採訪團由記者、攝影記者、攝影師及技術人員輪值，在總統出訪或活動場地無法容納整個媒體團時負責採訪。電視採訪團則由ABC、CBS、CNN、福斯新聞及NBC等5家電視網輪流提供現場畫面，再將有關總統的影片及報導提供給電視網及其他廣播媒體。

這5家電視網在聲明中指出，對公眾而言，取得有關政府的準確、獨立資訊至關重要，任何政府都不應因為反對一家新聞機構的報導，而限制該新聞機構。

目前擔任電視採訪團團長的福斯新聞華府分社社長鮑頓（Bryan Boughton）在寄給成員的電子郵件中表示，電視採訪團即日起不再採訪指定由採訪團負責的總統活動，並指出：「這是因應白宮阻止CNN執行原定的採訪團任務。」

白宮21日下午在官網及YouTube頻道直播川普主持的白宮南草坪新直升機停機坪啟用活動，但川普剪綵時，直播並未收錄他的談話聲音，CNN、福斯新聞及C-SPAN等頻道也未直播。C-SPAN表示，由於仰賴電視採訪團提供畫面，當時沒有訊號來源。

Politico記者蘇菲亞．蔡（Sophia Cai）也在X發文指出，川普首次在沒有電視採訪團的情況下發表談話，但透過白宮直播完全聽不清楚他的聲音。只有雜訊的直播持續約9分鐘，隨後川普搭乘直升機離開。

▲ 影片來源：X平台＠SophiaCai99（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

儘管文字及攝影記者的採訪團輪值未暫停，但紐約時報及華盛頓郵報為表達對幾家遭禁媒體的支持，在美東時間午夜以前不會刊登川普當天活動的照片。在沒有電視採訪團攝影團隊的情況下，限制媒體進入的總統活動幾乎不會有獨立電視影像。

不過，這波電視採訪中斷並不代表所有總統行程都缺乏影像；白宮採訪團雖不會為川普的聯合國行程提供攝影機，但預計聯合國仍會使用自己的攝影機轉播聯合國大會議程。

精華 FAQ

  • 因白宮先禁CNN、MS NOW及Politico入內，還排除CNN原定任務，3家媒體因此提告；5家主要電視網則以暫停輪值採訪回應，抗議政府以報導立場限制媒體。

  • 白宮直播川普主持的啟用活動時，剪綵現場幾乎只剩雜訊，談話聲音未被收錄，直播約持續9分鐘。因沒有電視採訪團提供訊號，CNN、福斯新聞與C-SPAN等也無法同步轉播。

  • 文字與攝影採訪團仍在輪值，但缺少電視採訪團時，限制媒體進入的總統活動幾乎沒有獨立電視畫面；不過聯合國行程仍可能由聯合國自備攝影機提供轉播。

白宮 川普

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