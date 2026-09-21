罕見戰時訪問敵國 伊朗總統赴紐約聯合國大會 美國祭嚴格限制

伊朗總統裴澤斯基安（中）18日出席在德黑蘭的軍事遊行。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗總統裴澤斯基安將率團赴紐約出席聯大。

伊朗總統裴澤斯基安將率團赴紐約出席聯大。 重點二： 美方准入但嚴限行動，並禁止購買奢侈品。

美方准入但嚴限行動，並禁止購買奢侈品。 重點三：在美伊仍處戰爭狀態下，此訪極為罕見。

CNN報導，美伊戰爭尚未落幕，伊朗 總統裴澤斯基安預計22日率領代表團抵達紐約出席聯合國 大會，罕見在處於戰爭狀態之際踏上敵國領土，這種情況近年來前所未見。川普政府雖同意伊朗核心代表團入境，卻祭出嚴格行動及購物限制。

伊朗是聯合國創始會員國之一，數十年來持續派員出席聯合國大會，近年則由總統率團參加。美國國務院 表示，今年伊朗代表團規模將比2025年、也就是美伊戰爭爆發前縮小，目前確切成員尚未公布，但伊朗國營媒體已證實裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將於22日前往紐約，伊朗外長阿拉奇21日已率先抵達紐約。

美國國務院表示，基於美國身為聯合國東道國所負義務，伊朗核心代表團將獲准出席聯合國大會高階會議周，但代表團在美期間將受到旅行限制，並依照美方制裁政策，不得購買奢侈品及其他受限制商品。

《聯合國總部協定》第11條明定，美國當局「不得設置任何障礙」，妨礙聯合國官員或會員國代表往返紐約聯合國總部。

美國官員透露，聯合國大會期間，裴澤斯基安的維安將由美國特勤局負責，其他伊朗代表則由國務院外交安全局保護，紐約市警察局情報局、警探及公路巡警也將提供支援。

不過，伊朗代表團抵達美國後無法自由活動。美國國務院官員表示，伊朗代表獲准入境的目的「嚴格限定」於代表伊朗出席聯合國活動，所有活動也只能與聯合國事務有關。若要離開聯合國總部、甘迺迪國際機場及伊朗駐聯合國代表團設施周邊地區，必須事先向國務院申請並取得批准。

川普政府去年就曾限制赴紐約出席聯大的伊朗官員活動範圍，並禁止伊朗外交官前往好市多（Costco）等會員制量販店或購買奢侈品，相關政策今年仍然有效。2019年美伊關係高度緊張時，美方也曾限制伊朗代表團在紐約的行動。

CNN指出，伊朗數十年來即使在美伊關係高度緊張時仍持續出席聯合國大會，但今年情況格外特殊。若要尋找類似的國際案例，最接近的或許是1977年埃及總統沙達特（Anwar Sadat）訪問以色列，當時埃及與以色列嚴格來說仍處於戰爭狀態；不過沙達特當年的訪問本身就是更大規模和平進程的一環。

相較之下，目前華府與德黑蘭仍看不到恢復談判的跡象。

時代雜誌引述專家指出，在伊朗戰爭爆發近7個月之際，美國、伊朗及波斯灣重要國家代表團齊聚紐約，可能成為決定戰事走向、重啟和平進程的關鍵時刻。「國際危機組織」中東暨北非計畫副主任瓦埃茲（Ali Vaez）直言，本周是斡旋國家阻止局勢在10月或11月升級的「最後、也是最好的機會」。