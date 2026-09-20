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何立峰與貝森特20日紐約會晤 預計將討論AI安全和經貿

記者賴錦宏／即時報導
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中國國務院副總理何立峰（圖右）預計美東時間20日上午10時30分與美國財長貝森特...
中國國務院副總理何立峰（圖右）預計美東時間20日上午10時30分與美國財長貝森特在紐約舉行會談。圖為2026年5月13日兩人在韓國首爾會談前合照。（新華社）

中國國家主席習近平預計24日與美國總統川普會面前，美國財長貝森特20日將在紐約摩根大通（JPMorgan Chase）總部與中國國務院副總理何立峰會談，討論人工智慧（AI）安全、貿易及其他經濟議題。

路透報導，一名熟悉安排的人士表示，會談定於美東時間周日上午10時30分舉行。而摩根大通並未參與此次會晤，聯合國大會下周召開期間曼哈頓安保趨嚴，同意提供總部大樓作為會晤地點。

中國商務部昨日（19日）在官網公告，經中美雙方商定，國務院副總理何立峰將於19日至23日率團赴美國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

美國財長貝森特此前表示，周末將與何立峰會面，為川習會做準備。路透消息稱，會晤將在紐約舉行，雙方將討論AI、貿易、稀土及其他經濟議題，美國貿易代表格里爾也將參與。報導指，此次會議預計將探討兩國元首可能達成共識的領域。技術或工作層面的會議或會持續到21日，且議程將保持靈活，以便就一系列相關問題進行實質討論。

此外，中美經貿代表將討論的其他關鍵議題包括，11月10日即將到期的關稅休戰期是否有可能延長，及中國生產的稀土和關鍵礦物的流通管制會否減少等。

中國商務部發言人19日表示，此次雙邊經貿磋商雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

精華 FAQ

  • 會談定於20日美東時間上午10時30分，在紐約摩根大通總部舉行。雖由該大樓提供場地，但摩根大通並未參與會晤安排。

  • 雙方預計討論人工智慧安全、貿易、稀土及其他經濟議題，並可能觸及技術與工作層面的細部問題，以尋求元首可能達成共識的方向。

  • 會談被視為川習會前的準備工作，可能影響關稅休戰期是否延長，以及中國稀土和關鍵礦物流通管制是否放寬，進而影響雙邊經貿互動。

貝森特 曼哈頓 國務院

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