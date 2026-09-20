比照太空軍模式 川普宣布將成立「AI軍」任命「新AI沙皇」

鑑於AI發展過快，涉及國家安全，川普總統19日宣布將成立「AI軍」，設立專職負責人。圖為今年6月在G7集團會議上，川普總統(中)與OpenAI奧特曼(左)、與谷歌DeepMind執行長阿布薩斯(右二)及南韓總統李在明(右)討論AI發展。(路透)

川普 總統19日宣布，他計畫建立一支「AI軍」，並且任命一位主管AI相關事務的「AI沙皇」。不過他還沒有透露相關細節。但川普總統此一做法似已說明AI發展已是國家安全的國防議題，已超出單純產商學的範疇。

在要求限制人工智慧 (AI)發展的呼聲日益高漲之際，川普19日在自家社群媒體 平台「真實社群」(Truth Social)上發文，重申他認為有關AI的擔憂純屬「騙局」的觀點，但是他同時似乎也承認了這項新科技帶來的一些風險。

他表示：「我們也會注意『壞』的一面，而且以我們現有的刑事和民事司法體系，我們可以非常輕鬆地做到這一點。」

川普在貼文中寫道：「為了此一目標，我將組建一支『AI軍』(AI Force)，就像我在第一個任期內組建的『太空軍』(Space Force)那樣，那可是取得了巨大成功。因此，我將在不久的將來宣布『AI沙皇』(AI Czar)的人選，只有高智商人士才符合申請資格！」

川普並沒有透露有關「AI沙皇」職責的細節，包括是否已有合適人選，以及「AI軍」是否會像「太空軍」一樣成為美軍的另一個軍種。川普於2019年創建「太空軍」，是美國自1947年以來首次組建新的軍種。

如果川普兌現這項承諾，這將是他任命的第二位「AI沙皇」。創投家薩克斯(David Sacks)先前曾擔任此職，後於春季卸任並轉而擔任外部顧問。

薩克斯也持與川普相同的觀點，對針對AI制定新的監管法規持懷疑態度。他日前表示，AI開發者應負責確保其產品的安全性，若出現問題須承擔相應責任，並補充稱沒有必要制定新的聯邦法規。

川普在做出一宣布之際，白宮和國會近幾周正面臨制定AI安全保障措施的壓力。但是川普淡化這些擔憂，聲稱存在一個旨在破壞AI發展的「病態陰謀」。

川普在19日的貼文中表示：「我們絕不會阻礙或扼殺這個了不起的產業發展。我們目前領已領先中國及世界其他國家，我打算保持這種領先地位！」

川普已明確表示，相較於回應公眾日益增長的擔憂，他將超越中國和維護AI驅動的經濟利益視為更優先的事項。

AI的快速發展與遭到濫用已成為相關業界與社會大眾日益關切的議題，最近就有多位業界領袖呼籲放緩AI的發展腳步與加強監管。此一議題也在相關業界與政壇引發激烈辯論。