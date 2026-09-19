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川普禁CNN等3家媒體進入白宮 記協批違反第一修正案

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川普禁CNN等3家媒體進入白宮 記協批違反第一修正案

中央社／華盛頓19日專電
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白宮記者協會主席海恩瑞希（Jacqui Heinrich）表示，撤銷CNN、Politico和MS NOW記者採訪權限的舉動，違反保障言論自由的美國憲法第一修正案；未來任何新聞媒體都可能因為其報導內容而被排除在外。（歐新社）

美國總統川普宣布禁止美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站Politico、新聞頻道MS NOW進入白宮後，這3家媒體的記者今天被拒絕進入白宮。白宮記者協會表示，此舉已違反美國憲法第一修正案，呼籲川普政府立即恢復這些媒體的採訪權限。

川普（Donald Trump）昨天宣布，將禁止CNN、Politico、MS NOW等3家媒體進入白宮，理由是他們持續報導「假新聞」。他還說，未來也會對其他報導「假新聞」的新聞機構採取相同作法。

▲ 影片來源：YouTube＠中央社（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

白宮記者協會（White House Correspondents Association）主席海恩瑞希（Jacqui Heinrich）今天下午發布聲明表示，撤銷CNN、Politico和MS NOW記者採訪權限的舉動，違反保障言論自由的美國憲法第一修正案；未來任何新聞媒體都可能因為其報導內容而被排除在外。

聲明強調，美國人民必須透過自由且獨立的媒體，來監督當權的民選官員，無論政府官員對報導內容是否持正面看法。「這就是為什麼法院一再裁定，白宮一旦提供記者採訪權限後，就不能隨意或依據其報導內容來剝奪這項權限」。

海恩瑞希透過聲明表示：「白宮記者協會呼籲政府立即恢復我們同行的採訪權限。」

CNN稍早報導，旗下記者克雷恩（Betsy Klein）今天早上被拒絕進入白宮，美國特勤局（U.S. Secret Service）一名人員聲稱她的記者證已經失效。Politico與MS NOW的記者今早也前往白宮準備工作，同樣被禁止進入。

川普此舉已招致專家批評。據報導，美國「記者爭取新聞自由委員會」（Reporters Committee for Freedom of the Press）主席布朗（Bruce D. Brown）直指，「這樣的禁令完全違憲」。

布朗說：「第一修正案寫得很明確，白宮既然允許一些記者進入，就不能因為不喜歡其他記者的報導，而禁止他們進入。」

這3間媒體也都發聲表示，會採取法律行動捍衛自家記者權利。

精華 FAQ

  • 川普宣布禁止CNN、Politico與MS NOW進入白宮，並稱這些媒體持續報導「假新聞」。他還表示，未來也可能對其他被他認定為報導失真的媒體採取相同措施。

  • 白宮記者協會主席海恩瑞希表示，撤銷這3家媒體的採訪權限已違反美國憲法第一修正案，並強調政府不能依報導內容任意排除媒體，要求立即恢復採訪權。

  • CNN、Politico與MS NOW都表示將採取法律行動捍衛記者權利；記者爭取新聞自由委員會也批評這項禁令完全違憲，認為白宮不能因不喜歡報導就拒絕媒體進入。

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