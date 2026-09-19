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川普下周出席聯大總辯論 將見委內瑞拉臨時總統

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
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川普預計9月22日與委內瑞拉「臨時總統單獨會談」。（路透）
川普預計9月22日與委內瑞拉「臨時總統單獨會談」。（路透）

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）今天表示，美國總統川普出席下週在紐約登場的聯合國大會（UNGA）總辯論時，將會晤委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。

綜合法新社與路透社報導，瓦爾茲告訴記者，川普（Donald Trump）預計9月22日與委內瑞拉「臨時總統單獨會談」，將是美國1月推翻委國長期執政的馬杜洛政權（Nicolas Maduro）後，兩國元首初次面對面會談。

今年第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。

在馬杜洛主政時期曾任副總統的羅德里格斯，近來配合華府若干要求，包括與美方達成協議，讓美國能取得號稱全球規模最大的委內瑞拉石油儲備。不過，羅德里格斯此舉遭部分人士抨擊出賣國家資源的主權。

在20國集團（G20）9月中舉行能源部長會議期間，美國石油業者Continental Resources與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）簽署合作備忘錄（MOU），將共同開發委國石油儲量豐富的奧利諾科（Orinoco）盆地。

美國能源部長萊特（Chris Wright）表示這項協議是「美委關係的重大里程碑」，也是「讓西半球躍居全球能源體系核心的關鍵一環」。

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精華 FAQ

  • 美國駐聯合國大使瓦爾茲表示，川普預計在9月22日與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯單獨會談，這將是雙方在美國1月推翻馬杜洛政權後的首次面對面接觸。

  • 因為這是美國1月推翻馬杜洛政權後，兩國元首首次直接會面，代表華府與委內瑞拉新權力核心之間的互動進一步制度化，也可能影響後續雙邊關係走向。

  • 在G209月中能源部長會議期間，美國Continental Resources與委國國營石油公司PDVSA簽署MOU，將共同開發奧利諾科盆地，並被美國能源部長形容為美委關係的重要里程碑。

川普 委內瑞拉 馬杜洛

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