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華郵質疑低報對伊戰爭美軍死亡數 赫塞斯怒批：比伊朗官媒更糟

編譯周辰陽／即時報導
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圖為川普總統（右三）與國防部長赫塞斯（右一）7月22日在德拉瓦州多佛空軍基地，向...
圖為川普總統（右三）與國防部長赫塞斯（右一）7月22日在德拉瓦州多佛空軍基地，向在伊拉克處理伊朗無人機時死亡的美軍上士史溫頓靈柩敬禮。（歐新社）

華盛頓郵報18日獨家報導，六名熟悉五角大廈內部傷亡統計資料的美國官員表示，美伊戰爭期間在中東死亡的美軍人數，高於官方公布數字。

五角大廈公開資料庫「國防傷亡分析系統」（Defense Casualty Analysis System，DCAS）截至18日列出18名美軍人員死亡，涵蓋美伊衝突開始以來敵對與非敵對行動。但五名官員表示，死亡人數至少22人，比資料庫所列多四人。

另一名官員則稱，死亡人數已達23人。他表示，並非所有未公開死亡案例都與美伊衝突直接相關，但涉及的都是敵對行動持續期間身處中東的美國人員。此外，自作戰行動開始以來，還有三名駐當地的美國承包商死亡。

華郵指出，目前仍不清楚這些未公開死亡案例的軍人身分、死亡時間、方式與地點。知情官員對五角大廈公開傷亡網站未反映這些額外死亡表示不滿。

五角大廈拒絕回應統計落差問題。國防部長赫塞斯則在X發文痛批，直指華郵報導「太噁心了，純屬捏造。徹頭徹尾的謊言，比伊朗官方媒體還糟糕。」

按規定，所有戰爭造成的死傷都應公開通報至DCAS系統。正確統計軍人死亡也不只涉及資訊公開；每當一名美軍人員死亡，軍方都會進行因公調查，判定是否在執行公務期間死亡，結果將影響家屬可獲得的遺屬福利。川普政府的傷亡統計方式今年稍早便曾受到高度檢視，當時四名因美伊戰爭死亡的美軍人員姓名一度未列入五角大廈官方統計。

DCAS截至18日將14人列為在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間死亡，另四人列入「海外行動」（Overseas Operations）類別，死亡時間可追溯至華府與德黑蘭7月達成停火之際；這項停火後來破裂，攻擊隨之恢復。

另外，據五角大廈說法，自2月以來，有兩名美軍人員在中東執行與伊朗戰爭無關的任務期間死亡。兩人死亡所在基地都曾遭伊朗部隊攻擊，但姓名同樣未列入DCAS資料庫。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 報導質疑五角大廈在美伊戰爭期間，低報了在中東死亡的美軍人數。官方資料庫只列18人，但內部官員稱至少22人，甚至可能達23人。

  • 國防傷亡分析系統截至18日列出18名美軍死亡，包含敵對與非敵對行動。另有官員指出，實際死亡數比公開資料多4人到5人不等。

  • 國防部長赫塞斯在X發文強烈反擊，稱報導「太噁心了，純屬捏造」，並指控是「徹頭徹尾的謊言」，還說它比伊朗官方媒體更糟。

伊朗 赫塞斯 華郵

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