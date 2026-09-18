甘迺迪中心拆除？專機海報曝玄機 川普意圖惹疑慮

蓋蒂影像(Getty Images)攝影記者16日拍下照片顯示，川普 總統坐在空軍一號裡，正在看著寫有「甘迺迪中心 已拆除」的海報板。今日美國報分析，這張照片引發輿論熱議萬一川普無法如願把名字冠在這棟表演藝術中心，最後將採取哪些措施。區域法院17日下令，甘迺迪中心建築物如果有任何重大實體變更，包括拆除，都必須提前30天通知。

就在蓋蒂記者拍到照片的幾個小時之前，川普對媒體表示，甘迺迪中心(Kennedy Center)除非進行大規模翻修，否則將遭拆除。甘迺迪中心執行董事兼營運長弗洛卡(Matt Floca)16日突然宣布關閉中心。

川普與挺川派甘迺迪中心主管都表示，甘迺迪中心狀況不佳，對訪客造成安全隱憂，需要全面翻修。

川普結束北卡羅來納州的選舉行程後，搭乘空軍一號返回華府降落在安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)。蓋蒂影像攝影記者透過飛機窗戶拍到照片顯示，川普看著面前寫有紅色大字「甘迺迪中心已拆除」(Kennedy Center DEMOLISHED)的海報板。

目前正針對甘迺迪中心而向川普提告的民主黨俄亥俄州 聯邦眾議員畢提(Joyce Beatty)，在提交聯邦法院的資料中附上照片，請求法院召開緊急聽證會，好讓法院介入阻止甘迺迪中心的「非法關閉」。

甘迺迪中心董事會成員主要以川普盟友居多，董事會主席是川普。董事會15日投票決議立即關閉甘迺迪中心，展開兩年維修。川普表示，將協助支付維修費用。

由於華府特區聯邦區域法院法官庫柏(Christopher Cooper)本周稍早禁止川普把名字加進甘迺迪中心建築物，川普表示，庫柏裁決必須在上訴時遭到推翻，否則甘迺迪中心翻修工程就不會展開。

國會已批准2億5700萬元的翻修經費。但川普與司法部均表示，如果沒有川普幫忙再籌募1億多元經費，翻修計畫將無法完成。

庫柏17日下令，甘迺迪中心建築物如果有任何重大實體變更，包括拆除，都必須提前30天通知。庫珀指出，有鑑於最近發生的幾件事，包括16日突然關閉，他的裁決能避免混亂。