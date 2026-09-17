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不滿升息 川普怒批Fed「政治化且充滿敵意」 稱利率應1%以下

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統16日在北卡羅來納州輔選時對聯準會和歐盟都提出批評，指聯準會理事會與歐盟...
川普總統16日在北卡羅來納州輔選時對聯準會和歐盟都提出批評，指聯準會理事會與歐盟都對他充滿敵意。（美聯社）

聯準會(Fed)16日宣布升息一碼以對抗通膨，川普總統同日在社群網站發文，對於自己任命的聯準會主席華許(Kevin Warsh)提出批判，並對央行升息措施表達強烈不滿。川普又說，歐盟允許加拿大成為準會員國可能構成「敵對行為」。

川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「美國的利率應該保持在1%，或者更低，因為我們的信用是全世界最好的，遙遙領先。」他寫道：「為美國調降利息，動作要快。」

這是川普在華許上任後提出的最尖銳批評，但未直接針對華許，川普稍後也對媒體表示，對於華許依然有信心。川普對媒體證實，聯準會開會前確實與華許談過話，但川普和華許都未透露談話內容。

對於聯準會負責制定政策的聯邦公開市場委員會，川普也說，理事會「充滿敵意」且「非常政治化」。川普說：「他們做錯了。」川普之前曾說，若不降息就要中斷存在赤字的對外貿易往來。

此外，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)16日在法國史特拉斯堡發表年度盟情咨文時說，加拿大有望成為歐盟第一個「準會員國」(associate member)。

川普16日表示，歐盟允許加拿大成為準會員國可能構成「敵對行為」(hostile act)，美國可能將對歐盟加徵更多關稅做為回應。

川普表示，重點在於歐洲領導人的「意圖」如何。他說：「若是出於善意，並沒問題。如果是存有惡意，我們便將對歐洲開徵很重的關稅。」

川普說，美國可能在某些領域切斷與歐洲的貿易，並稱加拿大參加歐盟的提議「荒謬可笑」，身為美國鄰國的加拿大根本是個「糟糕的貿易夥伴」。

川普對加拿大加徵關稅、多次將加拿大形容為「美國第51州」等言論，對美加關係造成傷害。

美國出口占加拿大整體出口約70%，但加拿大正在設法減少對美國的依賴。加拿大總理卡尼(Mark Carney)則呼籲歐盟與加拿大建立「特殊盟友關係」。

范德賴恩說，加拿大和歐盟將在既有的全面經濟貿易協定(CETA)基礎上建立更廣泛的「未來聯盟」(Alliance for the Future)，希望創造共同繁榮與經濟安全空間。

精華 FAQ

  • 川普認為Fed升息不符合美國利益，主張利率應維持在1%或更低，並要求儘快降息，顯示他對貨幣政策明顯不滿。

  • 他指聯邦公開市場委員會「充滿敵意」且「非常政治化」，認為Fed做錯了決定，但同時表示對主席華許仍有信心。

  • 因歐盟考慮讓加拿大成為準會員國，川普認為可能是敵對行為，揚言若帶有惡意，美國可能對歐盟加徵更重關稅，甚至切斷部分貿易。

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