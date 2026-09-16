法院再擋川普冠名 甘迺迪中心速表決關館整修

在聯邦法官裁定甘迺迪中心不許冠上川普名字之後，甘迺迪中心董事會15日決定以維修為由關閉該中心。圖為川普姓名字樣6月已遭拆除，但拆除後的區域目前仍以白色防水帆布及鷹架覆蓋。（歐新社）

聯邦法官15日再次裁定，禁止在甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)建築或園區加上川普 總統的名字；約一小時後，該中心董事會召開會議很快表決關閉這座華府 地標性表演藝術場館。

川普喊上訴 暗示冠名換金援？

川普總統隨後表示，中心將立即關閉整修，並批評冠名官司已浪費超過半年時間，同時稱將提出上訴。川普稱，關閉該中心事關公共安全，並強烈暗示甘迺迪中心 的命運大多取決於是否保留他的冠名。

川普寫道：「翻新與重建工程規模浩大，必須等華府巡迴法院對董事會核定的名稱做出裁決後，方能動工。」「若裁決結果不利——理當不該如此，甘迺迪中心的重建與翻新工程將無法進行。」

知情人士表示，川普與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)都參加15日董事會會議。川普目前也是甘迺迪中心董事會主席。

15日董事會開會前，聯邦地區法院法官庫柏(Christopher Cooper)裁定，禁止董事會在建築或園區加入川普名字，指此舉違反先前法院命令。庫柏指出，沒有國會批准，甘迺迪中心不得為川普或任何其他人設置紀念標誌。

甘迺迪中心董事會去年12月通過將中心大理石外牆字樣改為「川普暨甘迺迪表演藝術紀念中心」(The Donald Trump & The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts)。今年5月，庫柏裁定只有國會才有權批准更改甘迺迪中心名稱。隨後董事會架設大型帆布，遮住建物上的川普名字及甘迺迪名字的大部分。

本月14日晚上，司法部官員告訴法官，董事會只會表決有關關閉中心主樓的決議案，不會討論冠川普名以挽救財務的決議案。庫柏15日在裁決中批評政府是在「玩文字遊戲」。

不過，董事會並未放棄讓川普名字出現在園區，近期提出多項方案，包括設置「翻修及捐贈基金由唐納．川普總統及川普甘迺迪中心基金監督」，或「感謝川普總統及川普甘迺迪中心基金支持」等字樣。

董事會甚至在提案中表示，如果川普無法獲得「適當認可」，他不太可能為中心亟需的翻修工程提供財務支持。

川普在社媒Truth Social貼出據稱顯示甘迺迪中心鏽蝕及設施惡化的影片，形容這座建築已處於近乎「崩壞」狀態。他並提到日前中心大廳部分天花板掉落事件，強調建築亟需整修。

川普也把整修延誤歸咎於司法爭議，稱「我們已經浪費超過6個月在法院『玩來玩去』。」董事會表決後，川普進一步表示，這項決定意味甘迺迪中心將「立即」關閉，以進行必要修繕與翻新。

這座以遇刺前總統甘迺迪命名的華府文化地標，如今同時陷入財務危機、建築修繕及川普冠名官司。川普也暗示，如果敗訴，他打算將案件上訴至最高法院。相關文件顯示，甘迺迪中心財務資源幾近耗盡，可能在數周內面臨無法支付薪資及基本維修費用的情況。

在聯邦法官裁定甘迺迪中心不許冠上川普名字之後，甘迺迪中心董事會15日決定以維修為由關閉該中心。圖為6月時工人動手拆除。（路透）