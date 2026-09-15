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強生：AI發展若放慢恐讓中受益 白宮將召集AI巨頭開會

記者謝守真／即時報導
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路透報導，眾議院議長強生（Mike Johnson）近日表示，美國不能暫停人工智慧（AI）發展，否則恐失去相對於中國的競爭優勢，並透露白宮將召集主要AI企業高階主管開會。圖為強生。（美聯社）

美中AI競賽持續升溫，眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，不能暫停人工智慧（AI）發展，否則美國將失去相對於中國的競爭優勢。他認為，AI企業有能力進行自我監管，並透露白宮將在未來一周召集主要AI企業高階主管開會，討論AI相關議題。

路透報導，強生15日向記者表示，AI企業「能夠進行自我監管」，不需要政府要求它們放慢發展速度，「如果它們想放慢，那就應該這麼做」。強生說，「我們不能暫停AI的發展，明白嗎？因為一旦這麼做，我們就會失去對中國的領先優勢，這將帶來嚴重的國家安全影響，關係到每一個美國家庭。」

強生表示，他確信美國總統川普本月底在華府與中國國家主席習近平會晤時，AI將成為雙方討論的議題之一。他說，雙方需要持續掌握相關情況並作出承諾；他也反對設立跨國機構監管AI。強生透露，他14日晚間曾與川普通話，白宮將在未來1周內召集AI服務提供商高階主管，包括美國主要的AI企業，都將前往白宮參加會議。

對於AI監管，強生表示，為AI設置「護欄」必須採取平衡且審慎的方式。他認為需要獨立稽核機構，以及要求AI開發商提高透明度，並稱有一些重要構想可以作為AI發展的「護欄」。

此前，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）上周呼籲AI發展放緩腳步，政府應採取更嚴格監管措施。阿莫戴倡議獲得OpenAI、SpaceX以及Google DeepMind等AI巨頭支持。不過，川普對此駁斥，自稱「騙局終結者」，強調AI與資料中心有利美國經濟，相關安全疑慮遭過度誇大，並預測AI將成為「未來20到25年的石油，比網際網路還要大」。

川普還說，有關人工智慧（AI）危害的說法是一場騙局，機器人不會接管世界。他並稱，AI威脅論只會讓中國受益，AI產業所需要的唯一安全護欄，就是他這位「強大而聰明的總統」。政府若監管AI，可能正中某些人下懷，「那些人可能是政治人物，也可能是中國」。

精華 FAQ

  • 他認為一旦美國放慢AI進展，就會把競爭優勢讓給中國，進而引發嚴重國家安全風險，影響每個美國家庭，因此主張不能停下來。

  • 強生透露，白宮會在未來1周內召集主要AI服務提供商高階主管開會，包含美國主要AI企業，討論AI發展、監管方向與相關安全議題。

  • 他反對跨國機構介入，認為應以平衡且審慎方式設置護欄，並透過獨立稽核機構與提高開發商透明度，來降低風險並維持創新。

人工智慧 白宮 眾議院

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