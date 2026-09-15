限縮郵寄選票措施遭最高法院擋下 川普痛批大法官
美國最高法院拒絕允許美國郵政管理局（USPS）執行針對郵寄選票的新規，美國總統川普試圖在11月期中選舉前限制郵寄投票的行動遇挫。川普今天痛批自己提名的大法官。
路透報導，川普在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文痛批「這個最高法院被激進左派恐嚇、威脅與哄騙，做出讓美國倒退至少100年的決定。」
川普還說：「這些人都不是我當初面試要到美國最高法院任職的人，他們只不過是原本自我的軀殼罷了，」但他並未具體說明指的是哪些大法官。
川普於第1個任期內提名3位大法官，包括戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）及巴瑞特（Amy Coney Barrett），目前最高法院保守派以6比3占多數。
最高法院昨天阻止實施這項由郵政管理局依據總統指示採納的規定。這項裁決相當簡短且未署名，是最高法院處理緊急訴求時的典型做法。川普稱這是一項「可怕且高度政治化的裁決」。
只有保守派大法官阿利托（Samuel Alito）與湯瑪斯（Clarence Thomas）公開表示異議。川普稱他們兩人為「傳奇人物」。
最高法院拒絕讓美國郵政管理局執行一項依總統指示採納的郵寄選票新規，等於暫時擋下川普想在選前限制郵寄投票的措施。 川普在真實社群發文痛批裁決，稱最高法院被激進左派恐嚇、威脅與哄騙，還指責這是可怕且高度政治化的決定。 只有保守派大法官阿利托與湯瑪斯公開表示異議，川普並稱兩人是傳奇人物；他同時批評自己提名的部分大法官未站在他這邊。
精華 FAQ
最高法院拒絕讓美國郵政管理局執行一項依總統指示採納的郵寄選票新規，等於暫時擋下川普想在選前限制郵寄投票的措施。
川普在真實社群發文痛批裁決，稱最高法院被激進左派恐嚇、威脅與哄騙，還指責這是可怕且高度政治化的決定。
只有保守派大法官阿利托與湯瑪斯公開表示異議，川普並稱兩人是傳奇人物；他同時批評自己提名的部分大法官未站在他這邊。
上一則