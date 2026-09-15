限縮郵寄選票措施遭最高法院擋下 川普痛批大法官

美國總統川普。（路透）

美國最高法院拒絕允許美國郵政管理局（USPS）執行針對郵寄選票的新規，美國總統川普 試圖在11月期中選舉前限制郵寄投票 的行動遇挫。川普今天痛批自己提名的大法官 。

路透報導，川普在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文痛批「這個最高法院被激進左派恐嚇、威脅與哄騙，做出讓美國倒退至少100年的決定。」

川普還說：「這些人都不是我當初面試要到美國最高法院任職的人，他們只不過是原本自我的軀殼罷了，」但他並未具體說明指的是哪些大法官。

川普於第1個任期內提名3位大法官，包括戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）及巴瑞特（Amy Coney Barrett），目前最高法院保守派以6比3占多數。

最高法院昨天阻止實施這項由郵政管理局依據總統指示採納的規定。這項裁決相當簡短且未署名，是最高法院處理緊急訴求時的典型做法。川普稱這是一項「可怕且高度政治化的裁決」。

只有保守派大法官阿利托（Samuel Alito）與湯瑪斯（Clarence Thomas）公開表示異議。川普稱他們兩人為「傳奇人物」。