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黃仁勳演講突接川普來電 台上擴音5分鐘喊「AI失控是騙局」

記者顏伶如／綜合報導
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Nvidia執行長黃仁勳(右)14日在洛杉磯出席一項論壇時，在台上接到川普總統(...
Nvidia執行長黃仁勳(右)14日在洛杉磯出席一項論壇時，在台上接到川普總統(左)的電話，並現場擴音川普與他的對話，川普直言AI失控是場騙局，只會使中國稱霸。(路透資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃仁勳演講中接到川普來電，並開擴音讓其發言約5分鐘。
  • 重點二：川普直指AI失控說是騙局，反對政府過度監管產業發展。
  • 重點三：黃仁勳與川普立場接近，認為AI公司可自行放緩調整。

人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)14日在洛杉磯討論人工智慧的「All-In峰會」演講，演說突然被川普總統打來的電話打斷。黃仁勳讓川普透過手機擴音發言大約五分鐘，川普表示，雖然願意討論AI，但不喜歡最近有關AI帶有危險、政府應該介入等言論，「這些是騙人的」。川普說：「機器人不會統治世界。那種事不會發生。」

紐約時報分析，川普透過這通戲劇效果十足的電話表明，就在矽谷對於如何面對AI展開激辯之際，他明顯選擇跟主張擔憂是誇大其詞、政府應該避免監管AI的企業高層主管站在一起。

川普立場與AI巨頭相反

川普對於政府出手干預AI缺乏興趣，立場跟Anthropic等位居領先地位的人工智慧新創公司截然不同。

報導指出，川普這通電話也是科技界內部較勁的最新驚人轉折，原本屬於科技專家之間的深奧討論，隨著各種角力而讓討論推向主流，並且很快成為即將到來的期中選舉關鍵議題。

「All-In峰會」(All-In Summit)是由主持熱門播客的幾名風險投資家共同舉辦，其中薩克斯(David Sacks)是前任白宮人工智慧與加密貨幣沙皇。

黃仁勳把手機靠近麥克風之後，川普發言呼應14日稍早的社群媒體發文內容，指AI失控之說是騙局。川普在貼文中極力反對政府監管AI。川普說，如果政府監管AI，可能就剛好正中某些人的下懷，「那些人可能是政治人物，也可能是中國」。

川普14日在社群媒體連續發文表明不願干預人工智慧。他指出：「我們必須做某些事情，而且要小心謹慎，但這不代表我們要阻止整個產業的發展。」

紐約時報報導，目前尚不清楚什麼原因促使川普打電話到黃仁勳演講現場。自從川普二度執政以來，兩人關係日漸密切。

黃：AI公司可自行放緩

黃仁勳對於AI引發的安全憂慮同樣抱持懷疑態度，經常表示很多對於AI的恐懼都沒有以事實做為根據。

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)周末期間則提出呼籲表示，AI發展應該放緩腳步，政府也要採取更嚴格的監管措施。阿莫戴倡議獲得包括OpenAI、SpaceX以及Google DeepMind在內的大型人工智慧實驗室領導人支持。

黃仁勳則表示，像Anthropic以及OpenAI的人工智慧實驗室可以在不需要政府干預的情況下自行放緩。

精華 FAQ

  • 黃仁勳14日在洛杉磯出席討論人工智慧的All-In峰會演講時，突然接到川普來電，隨後將手機靠近麥克風，讓川普透過擴音發言約5分鐘。

  • 川普表示，自己願意討論AI，但不認同AI帶有危險、政府應介入等說法，直言這些是騙人的，並強調機器人不會統治世界，也不應阻止產業發展。

  • Anthropic執行長阿莫戴主張AI應放慢速度並加強政府監管，且獲多家實驗室領導人支持；黃仁勳則認為AI公司可自行調整節奏，不必依賴政府介入。

黃仁勳 川普 矽谷

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