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紐森表態 若賀錦麗再戰2028他會讓賢

紐森表態 若賀錦麗再戰2028他會讓賢

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今年以來，紐森已兩度造訪民主黨初選首站南卡羅來納州。(美聯社)
今年以來，紐森已兩度造訪民主黨初選首站南卡羅來納州。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐松在CNN專訪中表示，若賀錦麗決定角逐2028年總統大選，他將不參選，並承認兩人政治圈層高度重疊。

外界普遍看好會在2028年角逐白宮大位的加州州長紐森，在CNN今天播出的專訪裡表示，若前副總統賀錦麗決定參選，他會主動退出競爭。

紐森（Gavin Newsom）與美國有線電視新聞網（CNN）主播塔柏爾（Jake Tapper）於河畔垂釣並接受專訪時說：「如果她選，我就不選，我不想浪費大家時間，不需搞成那樣。」

紐約時報指出，紐松此話是主動向塔柏爾提及。他在賀錦麗（Kamala Harris）2024年敗選前曾好幾次對外透露問鼎總統大位的企圖，但這次的表態卻與之前態度迥異。

2028年美國總統初選最快將在今年底期中選舉後揭開序幕，包含紐松與賀錦麗在內的潛在人選，近來均動作頻頻，極力維持自身在全國層級的政治聲量。

今年以來，紐森已兩度造訪民主黨初選首站南卡羅來納州。此外，在川普去年回鍋白宮後不久，紐森就開辦一檔播客（Podcast）節目，廣邀跨光譜的各界人物對談，受訪者包含遇刺身亡前的保守派網紅柯克（Charlie Kirk）及多位民主黨同僚州長。

訪談中，塔柏爾點出賀錦麗雖有意捲土重來，但因過去已吞下敗仗，未必是民主黨內最佳選擇；對此觀點，紐松表示認同。

紐森說：「這確實是站得住腳的論點，有說服力且完全是客觀事實。但我清楚個中道理（似指賀錦麗再次上陣）。我熟悉她的基本盤，也認識她的朋友圈。我絕不會那樣做。」並形容他與賀錦麗的人脈陣營「幾乎完全重疊」。

精華 FAQ

  • 他明確說，如果前副總統賀錦麗決定參選2028年總統大選，他就不會加入競爭，並表示自己不想浪費大家時間，也不願把局面弄得太複雜。

  • 他認為自己與賀錦麗的基本盤、朋友圈和政治人脈幾乎完全重疊，若兩人同場競逐只會分散資源，因此選擇提前表態退讓，避免黨內內耗。

  • 報導指出，紐松近來積極維持全國聲量，今年已兩度造訪南卡羅來納州，並在川普回鍋白宮後開設播客，廣邀跨光譜人物對談，持續鋪陳布局。

賀錦麗 紐松 白宮

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