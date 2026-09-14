川普長子被爆收普亭親信大禮、包私人小島放煙火 川普說話了

川普總統的長子小川普（右）及其妻子貝蒂娜（左）12日在美國駐都柏林使館，等待川普發表談話。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 小川普婚後派對被爆接受俄商克列姆列夫豪擲數十萬美元招待。

小川普婚後派對被爆接受俄商克列姆列夫豪擲數十萬美元招待。 重點二： 贈禮包含私人島嶼、住宿安排與大型煙火秀，引發外界質疑。

贈禮包含私人島嶼、住宿安排與大型煙火秀，引發外界質疑。 重點三：川普稱不知情且強調非婚禮付款，倫理專家憂政治回報風險。

紐約時報報導，美國總統川普 長子小川普 被爆今年在巴哈馬舉辦的奢華婚後派對，竟由與俄羅斯總統普亭 關係密切的俄國商人克列姆列夫豪擲數十萬美元買單，包括包下一座私人島嶼及施放煙火。消息曝光後，小川普夫婦也坦承接受這份大禮，但強調克列姆列夫只是「親愛的朋友」，這場豪華慶祝活動是對方送上的結婚禮物，稱「有時候，結婚禮物就只是一份結婚禮物」。

克列姆列夫（Umar Kremlev）是國際拳擊協會主席，與克里姆林宮關係密切。他今年4月才獲普亭頒授高階國家勳章「友誼勳章」，並在5月隨普亭代表團訪問中國。克列姆列夫目前遭烏克蘭制裁，烏方制裁資料將他形容為「普亭安全部門首長的親密好友」。他主導的IBA曾獲俄國國營能源巨頭俄國天然氣工業公司支持。

調查新聞機構ProPublica率先披露，克列姆列夫為這場慶祝活動支付數十萬美元，包括包下一座私人島嶼，供賓客舉行派對及住宿，還負擔大型煙火秀等高額開銷。克列姆列夫本人雖未參加婚禮儀式，卻現身後續慶祝活動，且引起注意，部分賓客私下紛紛詢問「他是誰、為什麼會在這裡」。

報導曝光後，小川普與妻子貝蒂娜（Bettina Trump）在Instagram發表共同聲明，承認克列姆列夫「非常慷慨地為我們舉辦了兩個令人難忘的慶祝夜晚」，並稱這是「朋友送上的極其慷慨結婚禮物」。兩人強調，這趟私人島嶼行程原本就是與朋友安排好的周末活動，與婚禮儀式本身不同，也反駁外界將此事政治化，稱「友誼不需要政治動機，慷慨也不代表背後必然有所圖」。

川普本人並未參加兒子的婚禮或婚後派對。白宮被問及他是否知道克列姆列夫出資時，川普回應：「我完全不知道克列姆列夫是誰，從沒聽過他。」他並強調，對方沒有替兒子的「婚禮」付錢，因為婚禮是在不同地點、不同日期舉行，俄商出資的是後續派對，「沒什麼大不了！」

克列姆列夫方面則表示，他與小川普是朋友，兩人約在幾年前認識，克列姆列夫「從未與任何美國朋友或熟人討論政治」，包括小川普。小川普發言人也稱，兩人並無生意往來，是透過共同友人認識，之後因都喜歡拳擊與狩獵而熟識。

美國政府倫理規範專家指出，總統家族通常應避免接受外國人士高額私人餽贈，尤其對方來自俄國等美國對手國家，最大疑慮在於贈禮者未來可能要求政治回報。值得注意的是，克列姆列夫去年川普第二度就任總統後不久，便曾公開致函川普，希望美國政府在IBA與國際奧會的爭端中提供支持。