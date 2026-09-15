Anthropic執行長阿莫戴是這波AI威脅論的要角之一，他呼籲政府應該介入管制。（路透）

華爾街 日報報導，人工智慧(AI)產業陷入「利潤與安全」的矛盾困境。OpenAI 與Anthropic 爭奪超越人類智慧的AI技術之際，不僅面臨彼此競爭，同時承受來自中國的壓力；兩家公司估值可能達數兆元，原先最快可望於今年底首次公開募股(IPO)，龐大的財務誘因卻與日益升高的失控風險互相衝突。

OpenAI研究員上周曾因最新AI模型破解一道複雜的「千禧年大獎難題」而興奮慶祝，但這場勝利很快蒙上安全危機陰影。

Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)本月8日宣布離職，理由是擔心Anthropic及其競爭對手正在打造具備自我改進能力，甚至可能毀滅人類的工具；Anthropic首席科學家胡賓格(Evan Hubinger)也透過社群媒體「X平台」發文寫道，他認為AI在未來10年內導致全人類滅絕的機率超過10%。

安全疑慮並非純屬推論，研究人員聯盟11日指出，有證據顯示OpenAI的AI代理(AI agents)涉入今年5月11日軟體服務平台RubyGems遭網路攻擊的事件，其手法與OpenAI今年7月攻擊AI平台Hugging Face的事件相似。

當時數百個OpenAI代理協同行動，設法突破原本應隔離網路的環境，甚至建立隱密的共享留言板交換資訊。

AI安全組織METR取得OpenAI授權後分析相關推理紀錄，發現這些AI代理曾互相確認，並寫道「我們找到其他代理！」

面對AI失控的風險升高，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)、Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)、Google(谷歌)旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯(Demis Hassabis)，以及xAI公司共同創辦人兼負責人馬斯克(Elon Musk)，於12日罕見一致認為AI開發速度應放緩，奧特曼與阿莫戴也承諾讓第三方安全評估人員提前接觸旗下系統。

AI安全倡導者鐵馬克(Max Tegmark)形容，這就像一齣「希臘悲劇」，立意良善的企業領袖被困在一場不斷向下沉淪的競爭中。他表示，AI領導人的呼籲與覺醒是朝正確方向邁出的一步，但他們必須更加努力，讓自願作出的承諾具有法律約束力。

OpenAI執行長奧特曼擔心現在AI發展速度太快，他也暫緩OpenAI的上市時程。（路透）