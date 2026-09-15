參院擬賦權政府 監管AI「注意義務」、承諾採取措施防災

根據一位參議院 助理和熟悉談判情況的遊說人士透露，參議院談判代表正在針對一項要求人工智慧(AI)公司證明他們正在採取合理措施，以防止其工具造成危害的法案展開討論。

AI新創公司Anthropic 研究員考克森(Jacob Coxon)在上周宣布辭職，他表示辭職部分原因，是「開發AI的人真心相信，到了這個十年的末期，AI可能會毀滅我們所有人」，並因此加劇了人們對AI潛在危害的擔憂。一些業內最大公司的領導人在14日集體呼籲放緩AI技術的發展速度，導致全球AI相關股票下跌。

根據相關人士的透露，參議員正在討論是否賦予美國商務部長權力，要求AI開發商提供正在採取「合理」防止損害措施的證據，也就是所謂的「注意義務」(duty of care)。他們也表示，商務部長也有權派遣政府審計人員對公司的產品進行測試。路透(Reuters)目前尚無法確定「合理」的定義為何。

該法案仍在討論中。即使國會批准該法案，其最終成為法律的可能性也很小。總統川普14日表示，現有的法律已經提供了足夠的工具來監管和起訴科技公司，暗示他不會簽署任何對AI制定新規的法案。

該提案正由參院 多數黨領袖熊恩(John Thune)、參議院商務委員會主席、共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz)、以及民主黨明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)等人進行討論中。熊恩和克魯茲的發言人都尚未回覆路透的置評請求。

柯洛布查則是在聲明中表示：「我正在繼續努力，爭取就政府監管AI模型帶來的最大風險，達成兩黨共識的法案。這包括要求開發者與政府專家合作，驗證和測試模型，以確保AI的安全性。」

Anthropic和OpenAI執行長，日前共同呼籲放慢人工智慧(AI)發展，白宮前AI事務主管薩克斯(David Sacks)發文表示，「要做就做，別假裝自己需要任何人的許可」。

過去人稱白宮AI「沙皇」的薩克斯，13日在X上發文寫道，「Dario(阿莫戴)說我們需要『放慢前沿AI的發展步調』，Sam(奧特曼)也認同，我的回應是：就這麼做吧」。

他喊話Anthropic和OpenAI，「無論以市占率、營收成長或模型能力等任何指標衡量，你們就是前沿AI，且幾乎壟斷了前沿智慧」，「如果那些(實驗室中)尚未發布的模型，真的危險到你們認為該放慢腳步，我支持你們做出負責任的決定」。

薩克斯語氣一轉，接著說，「但別假裝你們需要其他人的許可，別假裝必須暫停實施反壟斷法，好讓你們組成一個集團，也別假裝你們需要一套凌駕產品責任的監管審核制度」。