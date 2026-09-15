AI巨頭「失控示警」全球類股大跌 川普：AI失控是騙局

川普總統14日連續發文指AI失控之說是個「騙局」，這個說法只會助長中國。AI股14日則是大跌。（路透）

川普 總統14日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)接連發文，強硬反對美國政府加強對人工智慧(AI)的聯邦監管，並將業界對AI安全風險的示警斥為一場騙局，稱這恐讓相關產業陷入財務崩潰，拱手讓出競爭優勢給中國。憂慮AI失控的消息14日影響全球AI類股，Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)股價下跌3.4%，三大指數收跌，日韓AI類股也未倖免。

川普寫道，「AI唯一需要的管控或『防護』(guardrails)，就是一位強大又聰明(高智商！)的總統，而美國正好擁有這樣的總統！」

他指出，「川普政府已阻止AI『圈內人士』做壞事，或可能造成危害的事情，像是(Anthropic執行長)阿莫戴(Dario Amodei)。他現在假裝自己是個『完美的小天使』，而我們今後也會繼續阻止這些事！」

「我們早已握有對付這些公司的強大刑事與監管權力！現在正有一場針對AI與資料中心的病態陰謀，而唯一樂見其成的就是中國」；川普撂下狠話：「誰贏得AI，誰就贏得一切！我們目前領先中國及其他所有國家，今後也會繼續保持領先。陰謀論者、叛國分子、叛徒和洩密者，都給我小心！」

華爾街日報報導，川普14日晚間與Nvidia執行長黃仁勳(Jensen Huang)通話，將AI與資料中心定位為美國經濟的一大利多。

富比世雜誌報導，川普將外界對AI失控的憂慮，比作他過去經歷的政治風暴，稱這是「騙局，跟俄羅斯、烏克蘭、兩次彈劾騙局一樣」。

副總統范斯(JD Vance)則表示，看到多家AI先驅企業紛紛「懇求政府監管自己」讓他「覺得有點奇怪」，形容「這有點像特洛伊木馬(Trojan Horse)」陰謀。

Nvidia股價下跌3.4%

美聯社報導，受到阿莫戴、OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)與特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)相繼呼籲放緩AI發展並加強同行監督的影響，全球AI類股14日重挫，輝達股價下跌3.4%，重壓OpenAI主要投資者日本軟銀集團(SoftBank Group)，在東京股市暴跌10.7%，南韓Kospi指數也因三星電子(Samsung Electronics)與SK海力士(SK Hynix)走跌而下滑3.3%。

史坦普500指數(S&P 500)跌37點，收7619.98點；道瓊工業指數(DJI)下跌152.09點，收5萬4421.2點；那斯達克綜合指數(Nasdaq)下跌146.62點，收2萬6186.41點。