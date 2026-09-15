AI巨頭「失控示警」全球類股大跌 川普：AI失控是騙局
川普總統14日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)接連發文，強硬反對美國政府加強對人工智慧(AI)的聯邦監管，並將業界對AI安全風險的示警斥為一場騙局，稱這恐讓相關產業陷入財務崩潰，拱手讓出競爭優勢給中國。憂慮AI失控的消息14日影響全球AI類股，Nvidia(輝達，另譯英偉達)股價下跌3.4%，三大指數收跌，日韓AI類股也未倖免。
川普寫道，「AI唯一需要的管控或『防護』(guardrails)，就是一位強大又聰明(高智商！)的總統，而美國正好擁有這樣的總統！」
他指出，「川普政府已阻止AI『圈內人士』做壞事，或可能造成危害的事情，像是(Anthropic執行長)阿莫戴(Dario Amodei)。他現在假裝自己是個『完美的小天使』，而我們今後也會繼續阻止這些事！」
「我們早已握有對付這些公司的強大刑事與監管權力！現在正有一場針對AI與資料中心的病態陰謀，而唯一樂見其成的就是中國」；川普撂下狠話：「誰贏得AI，誰就贏得一切！我們目前領先中國及其他所有國家，今後也會繼續保持領先。陰謀論者、叛國分子、叛徒和洩密者，都給我小心！」
華爾街日報報導，川普14日晚間與Nvidia執行長黃仁勳(Jensen Huang)通話，將AI與資料中心定位為美國經濟的一大利多。
富比世雜誌報導，川普將外界對AI失控的憂慮，比作他過去經歷的政治風暴，稱這是「騙局，跟俄羅斯、烏克蘭、兩次彈劾騙局一樣」。
副總統范斯(JD Vance)則表示，看到多家AI先驅企業紛紛「懇求政府監管自己」讓他「覺得有點奇怪」，形容「這有點像特洛伊木馬(Trojan Horse)」陰謀。
Nvidia股價下跌3.4%
美聯社報導，受到阿莫戴、OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)與特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)相繼呼籲放緩AI發展並加強同行監督的影響，全球AI類股14日重挫，輝達股價下跌3.4%，重壓OpenAI主要投資者日本軟銀集團(SoftBank Group)，在東京股市暴跌10.7%，南韓Kospi指數也因三星電子(Samsung Electronics)與SK海力士(SK Hynix)走跌而下滑3.3%。
史坦普500指數(S&P 500)跌37點，收7619.98點；道瓊工業指數(DJI)下跌152.09點，收5萬4421.2點；那斯達克綜合指數(Nasdaq)下跌146.62點，收2萬6186.41點。
川普公開反對美國政府加強AI聯邦監管，認為業界對AI失控風險的示警是騙局，主張真正的防護是由他這類強勢總統把關。 消息引發全球AI類股賣壓，輝達股價下跌3.4%，帶動美股三大指數收低；日本軟銀重挫10.7%，南韓Kospi也因AI供應鏈走弱而下滑3.3%。 川普把AI失控說法比作過去的政治騙局，並強調中國才會受益；范斯則認為多家AI公司主動要求監管很奇怪，懷疑背後帶有特洛伊木馬式意圖。
精華 FAQ
川普公開反對美國政府加強AI聯邦監管，認為業界對AI失控風險的示警是騙局，主張真正的防護是由他這類強勢總統把關。
消息引發全球AI類股賣壓，輝達股價下跌3.4%，帶動美股三大指數收低；日本軟銀重挫10.7%，南韓Kospi也因AI供應鏈走弱而下滑3.3%。
川普把AI失控說法比作過去的政治騙局，並強調中國才會受益；范斯則認為多家AI公司主動要求監管很奇怪，懷疑背後帶有特洛伊木馬式意圖。
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