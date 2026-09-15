我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

AI巨頭「失控示警」全球類股大跌 川普：AI失控是騙局

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統14日連續發文指AI失控之說是個「騙局」，這個說法只會助長中國。AI股1...
川普總統14日連續發文指AI失控之說是個「騙局」，這個說法只會助長中國。AI股14日則是大跌。（路透）

川普總統14日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)接連發文，強硬反對美國政府加強對人工智慧(AI)的聯邦監管，並將業界對AI安全風險的示警斥為一場騙局，稱這恐讓相關產業陷入財務崩潰，拱手讓出競爭優勢給中國。憂慮AI失控的消息14日影響全球AI類股，Nvidia(輝達，另譯英偉達)股價下跌3.4%，三大指數收跌，日韓AI類股也未倖免。

川普寫道，「AI唯一需要的管控或『防護』(guardrails)，就是一位強大又聰明(高智商！)的總統，而美國正好擁有這樣的總統！」

他指出，「川普政府已阻止AI『圈內人士』做壞事，或可能造成危害的事情，像是(Anthropic執行長)阿莫戴(Dario Amodei)。他現在假裝自己是個『完美的小天使』，而我們今後也會繼續阻止這些事！」

「我們早已握有對付這些公司的強大刑事與監管權力！現在正有一場針對AI與資料中心的病態陰謀，而唯一樂見其成的就是中國」；川普撂下狠話：「誰贏得AI，誰就贏得一切！我們目前領先中國及其他所有國家，今後也會繼續保持領先。陰謀論者、叛國分子、叛徒和洩密者，都給我小心！」

華爾街日報報導，川普14日晚間與Nvidia執行長黃仁勳(Jensen Huang)通話，將AI與資料中心定位為美國經濟的一大利多。

富比世雜誌報導，川普將外界對AI失控的憂慮，比作他過去經歷的政治風暴，稱這是「騙局，跟俄羅斯、烏克蘭、兩次彈劾騙局一樣」。

副總統范斯(JD Vance)則表示，看到多家AI先驅企業紛紛「懇求政府監管自己」讓他「覺得有點奇怪」，形容「這有點像特洛伊木馬(Trojan Horse)」陰謀。

Nvidia股價下跌3.4%

美聯社報導，受到阿莫戴、OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)與特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)相繼呼籲放緩AI發展並加強同行監督的影響，全球AI類股14日重挫，輝達股價下跌3.4%，重壓OpenAI主要投資者日本軟銀集團(SoftBank Group)，在東京股市暴跌10.7%，南韓Kospi指數也因三星電子(Samsung Electronics)與SK海力士(SK Hynix)走跌而下滑3.3%。

史坦普500指數(S&P 500)跌37點，收7619.98點；道瓊工業指數(DJI)下跌152.09點，收5萬4421.2點；那斯達克綜合指數(Nasdaq)下跌146.62點，收2萬6186.41點。

精華 FAQ

  • 川普公開反對美國政府加強AI聯邦監管，認為業界對AI失控風險的示警是騙局，主張真正的防護是由他這類強勢總統把關。

  • 消息引發全球AI類股賣壓，輝達股價下跌3.4%，帶動美股三大指數收低；日本軟銀重挫10.7%，南韓Kospi也因AI供應鏈走弱而下滑3.3%。

  • 川普把AI失控說法比作過去的政治騙局，並強調中國才會受益；范斯則認為多家AI公司主動要求監管很奇怪，懷疑背後帶有特洛伊木馬式意圖。

川普 輝達 NVIDIA

上一則

利潤vs.安全 AI龍頭陷「矛盾困境」

下一則

川習會中國最大籌碼？分析：是航太、半導體的關鍵原料「釔」

延伸閱讀

川普：AI所需唯一護欄是強大又聰明的總統 那就是我

川普：AI所需唯一護欄是強大又聰明的總統 那就是我
「誰贏得AI誰就贏」川普淡化AI發展風險：我更怕輸給中國

「誰贏得AI誰就贏」川普淡化AI發展風險：我更怕輸給中國
AI踩煞車重擊晶片股 費半大跌5.9% Nvidia跌3.4%

AI踩煞車重擊晶片股 費半大跌5.9% Nvidia跌3.4%
川普貼文連發 批AI末世論、全球暖化都是騙局

川普貼文連發 批AI末世論、全球暖化都是騙局

熱門新聞

中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

2026-09-11 05:03
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
川普承諾，共和黨若在期中選舉守住國會兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元。（路透）

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

2026-09-10 09:46
川普總統為力保共和黨國會多數，祭出罕見的現金利多。(美聯社)

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

2026-09-10 01:05
川普總統。（歐新社）

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

2026-09-08 00:11
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。（美聯社）

史詩級搞砸 CNN曝曼德海峽失守內幕 美與中東盟友互怪豬隊友

2026-09-12 23:02

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見