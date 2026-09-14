川普郵寄選票限制 最高法院駁回：期中選舉只剩2個月

川普總統行政令要求郵政局制定與執行郵寄選票須與各州核實選民資格的方案，各州抗議，大法官14日宣布行政令違法無效。圖為各州選務單位要人工手計收回來的選票。(美聯社)

最高法院14日拒絕川普 郵寄投票 限制，各州可沿用現行程序寄選票。在各州提早投票已經開始之際，這個裁決為接連不斷的最後一刻法律挑戰川普行政令的行動暫畫下句點。

美聯社報導，大法官艾里托(Samuel Alito)與湯瑪斯(Clarence Thomas)就該簡短命令提出反對意見，大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)同意限制不應在期中選舉 前生效，但表示日後可能做出有利於川普政府的裁定。

最高法院多數大法官並未詳述其理由，這是最高法院在處理緊急案件時的常見做法。艾里托大法官則在異議意見中表示，郵政服務「擁有廣泛的郵件管理權限」，因此很可能有權執行川普的相關限制措施。

川普政府兩度要求最高法院在11月國會控制權關鍵選戰前，為限制措施開路。此案影響重大，因為全國近三分之一選民以郵寄方式投票。

多州選務官員表示，在期中選舉前數周根本不可能完成全面改革。事實上，阿拉巴馬、北卡羅來納與威斯康辛等州在過去一周已開始寄發選票，而新規的寄票系統仍未啟用。

川普政府計畫要求各州採用統一信封格式，並向線上入口網站提交合格選民名單，郵政總局可拒絕投遞給不遵守的州。但反對者指控，郵政系統的要求可能讓數百萬張郵寄選票永遠寄不出去，因為入口網站未正確建置，單一條碼錯誤就可能使整批選票作廢。

民主黨州官員與投票權團體在法院挑戰限制，主張總統無憲法權力制定選舉規則，此舉將「在重大選舉前夕實質消滅郵寄投票」，下級法院認同並擋下川普的計畫，其中還包括由川普自己提名的法官發出的初步禁制令。

川普政府上訴至最高法院，主張聯邦政府掌管郵政服務，因此有權制定郵寄選票處理規則，而且各州可以配合遵守。雖然聯邦政府先在最高法院的程序裁定中取得優勢，但大法官並未明確裁定該計畫是否合法。

至於川普本人則長期反對郵寄投票，並將2020年敗選不實地歸咎於郵寄投票，儘管他本人經常使用該方式投票，甚至今年也不例外。