科技業高層籲放緩發展腳步 川普斥AI威脅人類是騙局
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在多名科技業高層呼籲放緩人工智慧（AI）技術的發展步伐後，美國總統川普今天將AI對人類構成威脅的疑慮斥為「騙局」。
法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「有關AI將接管世界、毀滅人類，以及帶來其他種種惡果的說法都是『騙局』。」
川普認為，AI威脅人類的說法，與自己在第一任期遭遇的「通俄調查」以及與「烏克蘭電話門」彈劾案一樣，都是「騙局」。
在各界日益擔心AI可能威脅人類之際，美國總統川普今天稱此種論點是「病態陰謀論」，反對各界要求監管AI的呼籲，並稱美國實施AI監管將使中國得利。
過去一週，科技業高層接連警告AI的危險，川普則一再駁斥這股警告聲浪，並稱美國若實施監管，將讓競爭對手中國取得優勢。
多名科技業高層近日呼籲放緩人工智慧技術的發展腳步，主因是擔心AI快速進展可能帶來安全、倫理與社會層面的風險。 川普在Truth Social發文把AI將接管世界、毀滅人類等說法斥為騙局，並稱這類警告是病態陰謀論，明確反對相關擔憂。 川普認為若美國實施AI監管，會削弱本國競爭力，反而讓中國在AI競賽中取得優勢，因此他主張不應過度管制。
精華 FAQ
多名科技業高層近日呼籲放緩人工智慧技術的發展腳步，主因是擔心AI快速進展可能帶來安全、倫理與社會層面的風險。
川普在Truth Social發文把AI將接管世界、毀滅人類等說法斥為騙局，並稱這類警告是病態陰謀論，明確反對相關擔憂。
川普認為若美國實施AI監管，會削弱本國競爭力，反而讓中國在AI競賽中取得優勢，因此他主張不應過度管制。
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