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「誰贏得AI誰就贏」川普淡化AI發展風險：我更怕輸給中國

編譯王曉伯／綜合報導　
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川普總統(左)淡化限制AI發展的必要性，前總統歐巴馬(右)則警告放任AI發展的危...
川普總統(左)淡化限制AI發展的必要性，前總統歐巴馬(右)則警告放任AI發展的危險性。圖為川普第一任期就任前，在白宮聽取歐巴馬給他的建議。(美聯社)

人工智慧(AI)濫用與缺乏監管已成各界關切重點，不過川普總統13日淡化此一問題的迫切性與嚴重性，而是對在全球競爭中可能輸給中國表示憂心，表示「誰贏得AI就贏得一切。」與此同時，前總統歐巴馬則是警告對AI發展坐視不管的危險性，敦促民主黨人制定相關政策與治理議程。

川普淡化需要政府出手遏制AI發展的必要性，並表示他擔心美國在全球競爭中會失去對中國的優勢。他並指出，贏得這場競爭將有助於應對這項快速發展技術帶來的風險。

川普承認需要一些相關的監管措施，但他沒有提供任何具體細節。他將有關AI發展過快且缺乏監管的憂慮歸咎於他未指明的「負面力量」。他在周末訪問愛爾蘭期間向記者說道：「我們可以設置護欄，我們可以做些事情，但我認為有很多負面力量在炒作這件事……他們不應該炒作這件事，他們炒作的事情根本不會發生。」他強調，「誰在AI領域獲勝，誰就是贏家。」

在川普發表上述言論的前一天，AI公司Anthropic的執行長阿莫戴(Dario Amodei)表示 ，AI產業應該放慢其快速發展的步伐，以便讓安全措施有時間跟上。包括OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)及xAI執行長馬斯克(Elon Musk)在內的其他科技領袖也都公開表示認同。

對於AI產業是否應該放緩發展速度或接受監管的問題，川普表示，美國在AI發展方面領先中國，「坦白說，我希望保持這種局面，因為誰贏得AI就贏得一切。」

中國國家主席習近平將於9月下旬訪問美國，預料AI將是川習會談的議題之一。

AI相關問題與其危險性已成11月期中選舉的一項重大議題。前總統歐巴馬表示，民主黨應該將AI作為競選議題。他警告，若未妥善管理，AI可能很「危險」。他並且敦促眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，如果民主黨在11月3日期中選舉奪回眾議院控制權，應協助形塑社會對AI政策的公共討論。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)表示，他預計本周將舉行會議，由負責網路安全、科技政策的政府官員參加，討論下一步措施。川普也可能與一些對AI發展過速表示憂心的國會議員會面。哈塞特表示，「我認為總統也想聽聽他們的意見。」

眾院議長強生(Mike Johnson)則是認為AI發展需要「一些護欄，一些安全措施，以防止AI失控。」但他和川普一樣，希望確保美國不會「在與中國的全球競爭中失去優勢，因為這將構成國家安全威脅。」

他也表示，有必要召集業界領袖舉行「一次大型會議，共同探討解決方案」。強生表示，「我們將召集所有人，確保我們以正確的方式處理此事。」不過他也強調，「但是我們現在不需要大家恐慌。」(相關新聞見A3)

精華 FAQ

  • 川普淡化AI發展過快與缺乏監管的急迫性，認為可設置一些護欄，但不必過度炒作風險；他沒有提出具體監管細節，重點放在保持美國競爭優勢。

  • 川普認為AI是決定未來勝負的關鍵技術，若美國在AI領域落後中國，將連帶削弱經濟、科技與國家安全優勢，因此他主張先確保勝出再談風險控管。

  • 歐巴馬警告AI若不妥善管理可能很危險，並敦促民主黨制定政策；Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI的阿特曼與xAI的馬斯克也都主張放慢速度，讓安全措施跟上。

川普 歐巴馬 OpenAI

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