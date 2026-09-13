普發5000元 錢從哪裡來？川普：共和黨勝選就沒問題

針對5000元「川普紅利」，川普總統表示還不知道錢要從哪裡來，但只要共和黨贏得國會選舉，經費就不是問題；同黨眾議院議長強生(左)則說，國會會想辦法。(路透)

5000元「川普 紅利」話題持續延燒，至於錢從哪裡來，川普總統說他不知道，不過只要共和黨 在期中選舉獲勝就不是問題。同黨眾院 議長強生(Mike Johnson)則表示，國會會想辦法，但他並不保證一定會幫川普實現承諾。

川普13日表示，如果共和黨在11月期中選舉之後繼續掌控國會，政府完全有能力兌現他向每位美國成年人發放5000元的承諾。川普在被問及是否需要國會批准這筆款項時告訴記者：「我不知道，但如果共和黨贏了，這很容易。給全國所有成年人5000元，我們完全可以負擔得起，因為我們收入相當此豐厚。」他並且表示，數以兆元的資金正湧入美國。

川普上周在共和黨全國代表大會上發表講話時提出了發放5000元的想法，從而也引發錢從哪裡來的質疑聲浪。他13日表示，美國政府有足夠的資金支付這筆款項。

但是眾院議長、路易斯安那州共和黨人強生13日表示，任何此類款項都需要國會批准。 「當然，魔鬼藏在細節裡。我們必須把所有細節都弄清楚。」強生是在接受CNN「國情咨文」節目採訪時出上述表示。

強生另外也接受NBC新聞「會見媒體」節目採訪，他表示，如果共和黨在期中選舉後繼續掌控眾議院和參議院，國會將「努力設法」落實川普總統的5000元承諾，但他並未保證總統會履行承諾。

當被問及是否會執行川普的承諾時，強生表示：「我保證國會將努力落實並達成共識，就像我必須對其他所有事情一樣。」他指出，共和黨在國會目前僅佔微弱多數，「這需要一些時間。」

他說，「我從不在一開始就做出重大承諾，因為我需要時間來落實，而這正是我們每天都在做的事情。」

民主黨則是大力抨擊川普這項「競選支票」。眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)在接受美國廣播公司新聞節目專訪時表示，這並非一個「嚴肅的提案」。