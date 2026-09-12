川普要求美國家歷史博物館立華盛頓巨像 舉辦紀念展

川普要求在美國國家歷史博物館豎立喬治華盛頓的巨像。（路透）

美國總統川普 今天要求美國國家歷史博物館營運機關史密森尼學會在館內豎立1座高約9公尺的美國開國元勛暨首位總統喬治華盛頓的「巨大雕像」，並設立展覽，以表彰其歷史貢獻。

法新社報導，川普（Donald Trump）曾對位於華府 且備受重視的美國國家歷史博物館（National Museum of American History）在呈現美國歷史與價值觀方面提出批評，並曾指責史密森尼學會（Smithsonian Institution）試圖在種族及性別議題上改寫美國歷史。

史密森尼學會是美國聯邦政府於1846年創設，負責營運21座國家博物館和藝廊，其地位特殊、不屬於任何行政部門。但川普的白宮 曾發布162頁報告，指這個學會的領導階層在教育內容及活動中「不斷詆毀與排擠白人、男性、基督徒和美國人」。

川普除了要求在美國國家歷史博物館豎立喬治華盛頓（George Washington）的巨像，並舉辦1場為期5年展覽來推崇他的「一生與歷史遺產」，展期至2032年2月22日，即華盛頓誕辰300週年紀念日。

除此之外，川普希望今年8月在華府舉行的印第賽車（IndyCar）自由250大獎賽（Freedom 250 Grand Prix）會場豎立的1座高約3公尺華盛頓雕像，能在美國國家歷史博物館的國旗大廳（Flag Hall）擺放展示。

川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，華盛頓「絕對是美國最偉大的英雄。沒有他，就不會有我們的國家和我們的自由」。