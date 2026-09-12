9/11事件／川普昔批美打伊拉克崛起 如今將伊戰連結9/11

川普總統（左）與國防部長赫塞斯（右）11日在紀念活動上都提到伊朗戰爭，指這是他們戰鬥的原因。（美聯社）

川普 總統11日在五角大廈紀念9/11恐怖攻擊25周年儀式發表演說，除了向當年在攻擊中遇害以及為了抵抗攻擊而犧牲的罹難者致敬，也為25年後發動伊朗 戰爭辯護。川普表示，目前政府的伊朗政策與前總統布希(George W. Bush)的「反恐戰爭」(war on terror)立場一致。華盛頓郵報分析，川普憑藉著大力批評美國在遭遇9/11攻擊事件後入侵伊拉克 而在政壇崛起，這段演說則透露川普成為全球最強大軍隊的統帥之後，立場的明顯轉變。

紀念儀式上，司儀一一念出9/11事件當中在五角大廈遇難的184名男女與兒童的姓名。每念一個名字便敲響一次鐘聲。

川普在18分鐘的演說裡談到這場攻擊的悲慘以及美國人在事件過後做出的犧牲。川普也多次提到今年2月決定對伊朗開戰的決定。雖然反對人士指出，美國在9/11攻擊事件後出現某些錯誤外交政策，如今對伊朗開戰等於重蹈覆轍，但川普在演說指出，伊朗戰爭對於阻止德黑蘭研發核武器來說是必要的。

布希當年發動阿富汗戰爭與伊拉克戰爭，這些衝突耗資數兆，導致數千美國人喪生以及無數阿富汗、伊拉克民眾死亡。川普2016年首次參加總統大選時，因為猛烈批判布希而在共和黨初選候選人當中脫穎而出。川普當時表示，伊拉克戰爭是美國史上歷任總統中「最糟糕的決定」。

不過，川普11日的發言比以往都更接近支持布希與前總統歐巴馬的政策。歐巴馬基本上縮減美軍在伊拉克的駐紮規模，但持續在阿富汗作戰。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在紀念儀式上致詞時也說，美國仍面臨企圖傷害美國人的敵人。他表示，伊朗戰爭是美國持續打擊恐怖主義的行動之一。

赫塞斯說：「與邪惡的鬥爭曾經持續，現在仍然進行中。」他指出：「到現在依然有仇恨我們的敵人。敵人每天都在密謀遏制我們的力量，殺害我們的公民，包括來自國內外的伊斯蘭恐怖份子。」談到伊朗戰爭，赫塞斯說，美國已經消滅了伊朗領導人，摧毀伊朗空軍。