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9/11事件／CIA解密 1998即有情報指賓拉登擬攻美國本土

記者胡玉立／綜合報導
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25年前的9/11，兩架被凱達組織劫持的飛機撞倒紐約世貿中心雙塔，這一幕不僅深烙...
25年前的9/11，兩架被凱達組織劫持的飛機撞倒紐約世貿中心雙塔，這一幕不僅深烙人心，更牽動了往後數十年世界局勢。（路透）

在9/11恐怖攻擊25周年紀念日當天，中情局(CIA)對外公布數十份解密的「總統每日簡報」(Presidential Daily Briefs)，文件詳細記錄在這起徹底改變美國國家安全格局的慘痛事件發生前，政府官員收集到有關凱達組織(al-Qaida)領導人賓拉登(Osama bin Laden)和該組織的情報。

9/11之後，美國對阿富汗和伊拉克發動戰爭，直至2011年才在巴基斯坦擊殺主謀賓...
9/11之後，美國對阿富汗和伊拉克發動戰爭，直至2011年才在巴基斯坦擊殺主謀賓拉登。（路透）

在9/11事件發生期間擔任白宮國家安全顧問的賴斯(Condoleezza Rice)則在五角大廈舉行的紀念儀式上表示，她只要一想到「我們這些當時身居要職的人，未能及時認清危險本質以阻止9/11」 ，就深感悲痛；面對殉難者家屬至今仍在承受的痛楚以及我們國家所經歷的創傷，我將永遠懷著深深愧疚。」

這些解密文件涵蓋時間從1998年2月至2001年9月12日，內容呈現安全分析人員持續追踪賓拉登行蹤及其支持網路的情況以及對於美國可能面臨威脅的擔憂；同時詳細闡述官員對於賓拉登在美國及其他國家聯繫網絡及行動資金來源的了解。

●●●請寫圖說 中情局公布一批最新檔案，指早在1998年柯林頓（右）執政時期即有...
●●●請寫圖說 中情局公布一批最新檔案，指早在1998年柯林頓（右）執政時期即有情資指凱達組織擬對美國本土進行攻擊。圖左為前國務卿喜萊莉。（歐新社） epa13232258 Former US president Bill Clinton (R) and his wife Hillary Clinton (L) attend the 9/11 25th Anniversary Commemoration Ceremony in Manhattan, in New York, USA, 11 September 2026. Annual commemorative ceremonies are held at the three main sites of the terror attacks on 11 September 2001. EPA/Barry Williams / POOL【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2026-09-11，數位典藏序號：20260912003821144】

中情局長拉特克利夫(John Ratcliffe)稱此舉為「極高透明度的體現」，是CIA迄今規模最大的「總統每日簡報」解密行動。這類簡報由國家情報界為政府最高層領導人編寫，屬高度機密文件。

這些解密文件最早的一份是1998年2月為時任總統柯林頓(Bill Clinton）準備，標題為「尋求大規模殺傷武器能力(WMD)的恐怖分子」，提到賓拉登及其他伊斯蘭極端分子。

1998年7月文件顯示，情報人員指「賓拉登將對美國本土發動攻擊列為高度優先事項」具「合理性」，「有意使用化學生物製劑發動襲擊」。兩個月後，簡報人員寫道，賓拉登「以在華府對美國本土發動攻擊為首選方案」，且凱達組織「可能會駕駛裝滿炸彈的飛機衝向美國城市。」

2001年擔任國家安全顧問的賴斯(右)表示，未能阻止9/11事件發生，永遠懷著深...
2001年擔任國家安全顧問的賴斯(右)表示，未能阻止9/11事件發生，永遠懷著深深愧疚。（美聯社）

1998年12月也曾出現有關劫機可能性的討論，簡報人員描述陰謀策畫者「近期在紐約某未具名機場的試探性行動中避過安檢」，並指「賓拉登網絡部分成員已接受劫機訓練。」

2001年初為小布希總統準備的簡報部分內容關注賓拉登「利用簡陋試驗製造及部署生物製劑」。襲擊發生前一個月的報告指出，賓拉登決心「在美國境內發動恐怖攻擊」，國內出現「與劫機或其他類型襲擊籌備活動相符的可疑跡象。」

精華 FAQ

  • CIA公布的是數十份解密的「總統每日簡報」，內容涵蓋1998年2月至2001年9月12日，記錄政府對賓拉登、凱達組織及美國可能遭受威脅的持續研判。

  • 1998年7月文件稱，賓拉登將對美國本土發動攻擊列為高度優先事項，並可能使用化學生物製劑；同年12月還提到劫機訓練與在紐約機場避過安檢的試探行動。

  • 賴斯在紀念儀式上表示，當年未能及時認清危險本質，對罹難者與國家創傷深感愧疚；CIA長拉特克利夫則稱，這是CIA迄今規模最大的簡報解密，展現極高透明度。

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