9/11事件／英情報首長：下一個9/11恐在尚未看到地方成形

民眾在11日在原爆點的「反思池」追念罹難的親友。（路透）

英國情報機關軍情五處(MI5)處長在9/11恐攻事件25周年的時刻投下震撼彈，警告類似攻擊事件可能已在「我們尚未看到的地方」成形，各國安全機構必須做好準備，以應對當前和未來的挑戰。

路透報導，作為對9/11恐攻事件的紀念，MI5處長麥卡勒姆(Ken McCallum) 11日在英國「獨立報」(The Independent)發表評論文章指出，「我們固然要從上一次襲擊中汲取教訓，但必須警惕的是，切勿陷於以昨天的方法，去對付昨天的敵人這種迷思；令人不安的事實是，下一次戰略震撼(strategic shock)可能已在我們意想不到的地方悄然成形。」

他警告，「我們要知道，從定義上來說，下一次戰略震撼絕不會與上一次相似，這或許是最重要的一課。」

麥卡勒姆指出，發動9/11恐攻的蓋達(Al-Qaeda)組織，儘管勢力已遭削弱，但仍構成威脅，這個組織與其他武裝恐怖分子試圖製造大量傷亡襲擊的野心依然存在。

他指出最近伊斯蘭極端分子企圖在英格蘭北部城市曼徹斯特襲擊猶太 社群，槍擊 殺害數百人的陰謀，即證明了這一點。

麥卡勒姆警告新型威脅模式已經出現，除了恐怖主義襲擊外，MI5也面對日益升高，獲得國家幕後支持的攻擊，從犯罪代理人實施的破壞活動，乃至對發電站等關鍵基礎設施的網路攻擊等等，無所不包。

他借用美國中央情報局前局長伍爾西(James Woolsey) 1993年的名言，「屠龍之後仍有毒蛇」的比喻，形容當下是「最壞的兩種局面疊加：龍又回來了，蛇也還在。」

他說與2001年不同，現在許多系統及服務都掌握在私部門手裡，這需要各國政府、企業及學術界攜手合作堵塞漏洞，並在危機中迅速做出反應，「絕不能等到下次襲擊發生後，才去追究誰該為漏洞負責，誰有權採取行動，或者誰本該去接電話。」

麥卡勒姆表示，「對於9/11事件受害者，以及那些可能成為明天襲擊受害者的人們，我們欠下的不僅是追思，還有在下次震撼來臨前的準備、韌性以及改變的勇氣。」