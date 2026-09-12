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9/11事件／25年過去 美失去的比學到的多 總統擴權至今

記者顏伶如／綜合報導
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追悼者拿著罹難的消防員頭盔參加紀念活動，盼世人永遠不要忘記在9/11近3000名...
追悼者拿著罹難的消防員頭盔參加紀念活動，盼世人永遠不要忘記在9/11近3000名死難者。（路透）

西雅圖時報(Seattle Times)社論分析，9/11恐怖攻擊事件發生25年後，美國流失的比學到的更多。將近3000名美國公民在攻擊中喪生，美國做出的回應從根本上改變整個國家與政府在全球的運作方式，最終國會賦予總統過多權力，直到現在仍未加以約束。

當年小布希總統(George W. Bush)的「反恐戰爭」(War on Terror)是針對阿富汗以及庇護恐怖份子的阿富汗領導人。然而，布希政府在國會聽命配合之下，以消滅大規模殺傷武器為假藉口對伊拉克開戰，數十萬人在戰爭中喪命，其中包括1萬4000多名美軍與美國包商。

報導指出，9/11恐攻事件的影響助長了行政權力擴張，川普總統因此變得有恃無恐。川普昔日曾譴責「沒完沒了的戰爭」(forever wars)，如今卻對伊朗開戰，而且從未獲得國會授權，也不曾請求國會授權。 支持者主張，國家反恐力量大幅成長，就是美國本土後來沒有再次發生另一次9/11事件的主要原因。

然而，如同西雅圖時報編輯部在2001年9月12日社論所言：「國家絕不能以保護自由之名而放棄自由。」美國卻偏偏這麼做，9/11事件之後四任美國總統都曾使用過無人機與其他武器，攻擊並未與美國處於戰爭狀態的國家。川普政府國防部最近在南美洲北部海岸對疑似走私毒品船隻的打擊行動，已經造成數百人死亡。

喬治城大學法律教授布羅克斯(Rosa Brooks)今年6月在經濟學人(Economist)撰文指出，多年來，行政部門堅持認為，根據拒絕公開的機密證據，有權在任何時間、任何地點殺害任何人，「等於宣告自己既是法官、陪審團，也是劊子手。」

國土安全部在9/11攻擊事件後成立，川普現在用來執行大規模驅逐行動，導致美國公民與非公民死亡。

9/11事件後，許多國家民眾對美國表達支持與慰問。加拿大紐芬蘭省甘德鎮(Gander)收留緊急迫降的美國班和乘客，加拿大軍隊後來更加入美軍，在阿富汗並肩作戰打擊庇護凱達組織(al-Qaida)的神學士(Taliban)政權。現在最堅定的國際夥伴卻一再遭川普抱怨及霸凌，若美國再度受到類似攻擊，盟友是否還會展現同情心，令人懷疑。

精華 FAQ

  • 社論認為，美國在9/11後失去的比學到的更多。國家雖強化反恐與安全機制，卻也讓行政權力膨脹，總統可在缺乏充分制衡下採取軍事與執法行動。

  • 文章指出，布希政府在國會配合下，以消滅大規模殺傷武器為借口對伊拉克開戰，導致數十萬人喪生，也讓反恐戰爭偏離原本打擊恐怖組織的目標。

  • 社論認為，9/11後累積的總統擴權讓川普更肆無忌憚，包括未經國會授權對伊朗動武、使用無人機與推動驅逐行動，並可能傷害美國盟友對其信任。

伊拉克 阿富汗 美國公民 911事件

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