9/11事件／遺孀當面質問3位前總統：美從未向沙國討公道

9/11受害者家屬聯盟主席泰芮·史特拉達當著歷任總統及副總統范斯的面，痛斥沙烏地阿拉伯，歷任美國總統的立場也助長了恐怖份子氣焰。（美聯社）

9/11事件遇難者湯姆·史特拉達(Tom Strada)的遺孀泰芮(Terry Strada)在11日的9/11恐攻25周年紀念儀式上，措辭強烈的痛批沙烏地阿拉伯 ，震驚了在場所有人。製造美國歷史上最黑暗一天的19人當中，有15人來自沙烏地阿拉伯。

泰芮的丈夫是康托費茲傑羅(Cantor Fitzgerald)金融公司658名罹難員工之一，他們搭乘的美國航空(American Airlines)11號班機在撞向世貿中心北塔後喪生。在念到湯姆的名字時，泰芮大聲質問道：「25年過去了，我們怎會仍未沙烏地阿拉伯在你的謀殺案中所扮演的角色討回公道？」

泰芮·史特拉達是9/11受害者家屬聯盟(9/11 Families United)全國主席，她認為美國合作夥伴「在全球範圍內煽動了反美恐怖主義的惡毒文化，然後派遣其探員支持激進的伊斯蘭劫機者，以便他們能夠襲擊你和我們所有的親人。」

「25年來，一屆又一屆的政府，包括今天在我們面前的這些領導人，都選擇保護沙烏地阿拉伯，而不是與9/11事件的遇難者家屬站在一起，」泰芮繼續說道，讓幾位追悼會上的觀眾為此歡呼出聲。

美國前總統小布希(George W. Bush)、歐巴馬(Barack Obama)以及拜登(Joe Biden)皆出席了這場紀念儀式，但都沒有對泰芮的發言做出明顯反應。

泰芮同時還在發言中提及了代表川普政府出席儀式的副總統范斯(JD Vance)，並說：「告訴沙烏地阿拉伯人別在撒謊了。告訴他們，如果他們想和美國做朋友，就不能繼續否認我們所遭受的一切痛苦和破壞。」

在全國紀念9/11事件25周年之際，恐攻首腦審判日期也終於定案。一名軍事法官9日將穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)等三名被控策劃9/11恐攻的被告審判日期定於2028年夏季。

審判定於2028年6月5日開始，比檢方要求的2027年1月延後了18個月。空軍中校施拉馬(Michael A. Schrama)在裁決書中解釋，需要更多時間來解決包括關於哪些證據可以在審判中呈現之分歧等審前爭議。

2028年的審判取決於案件能否按時完成各項程序和階段性目標，因此審判有可能再次延期。此前，審判曾定於2021年進行，但後來取消。