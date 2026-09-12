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9/11恐襲25周年 川普：那天 我們都是紐約客

記者胡玉立／綜合報導
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9/11這場震撼世人的恐怖攻擊共造成2977人死亡，25年以來，還有上萬人因有毒...
9/11這場震撼世人的恐怖攻擊共造成2977人死亡，25年以來，還有上萬人因有毒塵土染病陸續而亡；但美國人沒有被9/11打倒，甚至因9/11不斷重生。（美聯社）

美國人民11日懷著沈重悲痛的心情，紀念9/11恐怖攻擊事件25周年，悼念近3000名罹難者，回首當年遭到凱達組織(al-Qaida)恐怖分子劫持的四架客機，分別撞向紐約曼哈頓世界貿易中心雙子星大樓、維吉尼亞州阿靈頓五角大廈及賓州一處田野。這場震驚世人的攻擊是美國本土歷史上傷亡最慘重事件，它改變了美國外交政策、國內政治及公眾對安全的態度，對好幾代人影響深遠。

川普總統(左)出席華府五角大廈的9/11紀念儀式，他說：「那天，我們都是紐約客。...
川普總統(左)出席華府五角大廈的9/11紀念儀式，他說：「那天，我們都是紐約客。」（路透）

在紐約「原爆點」(Ground Zero)舉行的紀念儀式上，罹難者家屬與副總統范斯及四位前總統小布希、柯林頓、歐巴馬和拜登齊聚。儀式於美東時間上午8時46分開始，全場默哀紀念美國航空11號航班撞上世貿中心北塔的那一刻；隨後，罹難者家屬以四個小時時間逐一宣讀2977名9/11事件罹難者及1993年世貿中心爆炸案6名罹難者姓名。

紐約9/11國家紀念博物館，舉行罹難者姓名宣讀儀式。（美聯社）
紐約9/11國家紀念博物館，舉行罹難者姓名宣讀儀式。（美聯社）

儀式過程中另有數次默哀，分別紀念另三架飛機墜毀及世貿中心雙子星大樓倒塌時刻；儀式並首次增加一次默哀，以紀念自2001年以來因吸入有毒粉塵而患病去世的近萬人。

川普總統參加了在五角大廈舉行的紀念儀式。他說道：「9/11事件提醒我們仇恨那可怕的力量；但接下來25年，展現了美國精神那堅韌不拔、戰勝困難並最終獲勝的更強大力量。」川普說，美國永遠不會忘記2001年9/11恐攻，「那天我們都是紐約客」。

悼念者也聚集在賓州尚克斯維爾(Shanksville)，亦即聯合航空93號班機墜毀地點。這架客機被劫持後原本要飛往首都華府，最後由於乘客和機組人員衝入駕駛艙與劫機者搏鬥，造成飛機墜毀在賓州田野。

路透及美聯社報導，自2001年以來，新一代美國人長大成人；他們雖因年齡太小未必記得9/11，生活卻因此事件發生根本性改變。這些攻擊引發「反恐戰爭」，導致美國入侵阿富汗和伊拉克多年；由此引發的公眾強烈反彈，助長了川普十年前的崛起，當時他誓言不再捲入新的海外衝突，但這項承諾正遭受美伊戰爭局勢的考驗。

民調顯示，約半數美國成年人將9/11這天視為人生中經歷過最具歷史意義事件；事件發生後，人們紛紛響應服務號召、呼籲國家團結。與此同時，穆斯林裔美國人及來自穆斯林占多數國家的移民，則面臨偏見和仇恨犯罪激增困境。民調顯示，9/11事件仍在影響國人對穆斯林的看法。部分共和黨知名人士曾要求紐約市首位穆斯林與印度裔市長曼達尼(Zohran Mamdani)不要出席9/11紀念儀式，但被他拒絕。

川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞(右)11日出席華府五角大廈的9/11紀念儀式，...
川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞(右)11日出席華府五角大廈的9/11紀念儀式，沒去紐約。（歐新社）

精華 FAQ

  • 新聞主要紀念9/11恐怖攻擊事件25周年，悼念近3000名罹難者，並回顧四架遭劫持客機分別撞擊世貿中心、五角大廈與賓州田野的經過。

  • 紐約Ground Zero的儀式由罹難者家屬與多位政要出席，先默哀紀念首架飛機撞擊時刻，再逐一宣讀死者姓名，並新增對吸入有毒粉塵後病逝者的默哀。

  • 9/11引發美國反恐戰爭，導致入侵阿富汗與伊拉克，也改變國內政治、外交與安全態度；同時造成對穆斯林的偏見與仇恨犯罪上升，影響至今。

川普 小布希 五角大廈 911事件

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