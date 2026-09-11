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CIA新解密情報「9/11前早有警告」 柯林頓與布希都看到卻未行動

編譯周辰陽／即時報導
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紀念911恐攻事件的「光之致敬」從紐約曼哈頓下城天際線射向夜空。(美聯社)
紀念911恐攻事件的「光之致敬」從紐約曼哈頓下城天際線射向夜空。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CIA解密總統簡報，揭露9/11前多次警告基地組織威脅美國。
  • 重點二：柯林頓與布希都曾看到相關情報，卻未及時採取有效行動。
  • 重點三：9/11前最後警告已指賓拉丹決心在美國境內發動攻擊。

美國中央情報局（CIA）解密並公布100多頁曾提供給柯林頓與布希兩位總統的總統每日簡報，內容涉及9/11恐攻前基地組織與賓拉丹構成的威脅，首次讓美國民眾看到令人不寒而慄的一幕：兩位總統當年都曾看到相關情報，卻未採取行動。

CNN報導，文件顯示，多年來警告接連不斷，指出賓拉丹曾考慮攻擊美國境內或海外美國設施。零碎情報還提到，他曾想攻擊華盛頓一座購物中心、取得核彈材料、發動化學武器攻擊或綁架一名美國人。

其中一項如今看來格外驚心的警告，就放在1998年9月10日送交柯林頓的一份總統情報簡報最底部，指出一個與基地組織領袖賓拉丹有關的團體「可能駕駛一架裝滿爆裂物的飛機撞向一座美國城市」。

最終，沒有爆裂物，只有4架飛機。其中2架撞向紐約市世界貿易中心，1架撞向五角大廈，另1架原本預定飛往國會大廈，但因乘客英勇反抗，最終墜毀在賓州一處田野。

2001年8月6日，CIA在9/11恐攻前發出最後一次警告，標題是：「賓拉丹決心在美國境內發動攻擊。」報告指出，基地組織成員「多年來」一直居住或進出美國，該組織「顯然維持著一套可能協助發動攻擊的支援架構」。聯邦調查局（FBI）當時掌握的情報也顯示，美國境內出現「與準備劫機或其他類型攻擊相符的可疑活動模式」，包括近期監視紐約聯邦政府建築。

當時美國境內另有70項「與賓拉丹有關」的全面調查，但報告也承認，「我們一直無法證實部分較為聳動的威脅情報」，包括1998年一項「稱賓拉丹想要劫持一架美國飛機」的情報。

這批文件未根本改變情報史學者對美國政府事前掌握情況及預警失敗原因的既有看法。美國9/11事件調查委員會2004年報告指出，情報界雖曾向連續兩屆白宮警告基地組織構成威脅，卻未能充分預判或傳達威脅的規模與急迫性，各自為政的情報體系也讓不同機構的分析人員無法有效整合線索。

這次公布的最後一份文件日期為2001年9月12日凌晨4時，引述一名「以坎達哈為據點的阿拉伯人」表示，9/11恐攻經過2年規劃，也是「怒火的開端」。

精華 FAQ

  • 這批超過100頁的總統每日簡報，顯示美國政府早在9/11前就多次接獲基地組織與賓拉丹威脅美國的情報，內容包括劫機、爆裂物飛機、化學武器等警告。

  • 兩位總統都看過相關簡報，但情報多為零碎線索，機關之間又各自為政，難以整合判斷威脅全貌，因此未能及時採取足夠行動阻止攻擊。

  • 2001年8月6日的簡報標題直言賓拉丹決心在美國境內發動攻擊，並提到基地組織成員長期進出美國、可能具備支援架構，且FBI也發現可疑監視行為。

CIA 柯林頓 核彈 911事件

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