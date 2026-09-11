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川普祭紅利催票 喊共和黨期中勝選普發5000元 兩黨反彈批「買票」

編譯劉忠勇周辰陽陳韻涵／綜合報導
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川普總統9日晚上在達拉斯的共和黨造勢大會說，只要期中選舉後共和黨在國會保持多數，...
川普總統9日晚上在達拉斯的共和黨造勢大會說，只要期中選舉後共和黨在國會保持多數，政府將發給每個成年人5000元。（路透）

川普總統9日在德州達拉斯出席共和黨期中選舉造勢大會時承諾，若共和黨在11月期中選舉中守住參眾兩院，將向每名美國成年公民發放5000元「川普紅利」(Trump dividends)，盼藉此催出保守派選民踴躍投票。但此提議卻引兩黨人士強烈反彈。

紅利須在美境內花掉

川普在演說中表示，「因為我們擁有強大的經濟實力與亮眼表現，我將向美國每名成年公民發放5000元紅利」。

川普形容，此舉「就像一家成功的企業向股東發放現金股利」。

川普強調，這筆紅利「唯一的附帶條件是，我們發放的紅利必須在美國境內花掉，我們不希望你們跑去加拿大花這筆錢」。

不過，川普並未說明資金來源，也沒有交代如何落實在境內消費的限制。

兌現要花政府1.35兆

國會山莊報(The Hill)報導，美國約有2億7000萬名成年公民，若全數兌現，聯邦政府必須支出超過1兆3500億元，而聯邦政府的年度預算僅約7兆元。

川普這項承諾隨即在共和黨內外引發強烈反彈，德州共和黨眾議員羅伊(Chip Roy)公開質疑，聯邦政府如何負擔得起這筆龐大開銷。

維吉尼亞州前聯邦眾議員古德(Bob Good)批評，此舉是「社會主義式買票計畫」。

川普首任政府時期的立法主任蕭特(Marc Short)也指責，此舉反映川普第二任政府背離「財政紀律與保守派經濟學」。

川普並非首次提議分紅給國民，他曾多次提出發放2000元關稅分紅支票，以及 5000元的政府效率部(DOGE)分紅，但這兩項提議均未實現。

范斯：用關稅收入支付

副總統范斯(JD Vance)接受「福斯新聞」訪問時，為川普的紅利政策辯護，形容這是「給美國勞工的紅利」，並表示將以關稅收入支應。但范斯限縮了範圍，將有排富規定。

范斯表示，「我們獲得巨額收入，美國總統其實正在對抗外國企業，以及幾乎一直剝削美國工人的外國。我不認為這是一個有爭議的想法，這其實是美國總統在說：我們共同努力，我們都是同一個團隊的成員。如果我們繼續創造財富，這些財富終將回到美國人民手中。」

政治新聞網站Politico報導，佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)公開反對，警告此舉恐推升通膨，建議應以減稅取代發現金。他說：「若有盈餘，就該減稅還給人民，而不是再借1兆5000億元砸進經濟，那只會帶來更多通膨與債務」。

民主黨則直稱川普說謊。加州眾議員買西亞(Robert Garcia)說，「川普是個眾所皆知的說謊者。這筆紅利不會實現。」

眾議院民主黨黨團副主席劉雲平(Ted Lieu)則毫不掩飾地嘲諷川普。他在社群媒體上發文說：「如果民主黨翻轉眾議院和參議院，每個人都會獲得1萬元的紅利、一匹小馬，還可以終身免費吃冰淇淋。」

川普總統9日晚上在達拉斯的共和黨造勢大會說，只要期中選舉後共和黨在國會保持多數，...
川普總統9日晚上在達拉斯的共和黨造勢大會說，只要期中選舉後共和黨在國會保持多數，政府將發給每個成年人5000元。（路透）

精華 FAQ

  • 川普在德州達拉斯的共和黨期中選舉造勢活動中提出這項承諾，表示若共和黨守住參眾兩院，就會發放給每名美國成年公民5000元紅利，目的是催出保守派選民投票。

  • 外界主要質疑財源與可行性，因全數兌現需花費超過1兆3500億元，遠高於一般年度預算；此外，要求只能在美國境內消費也難以執行，因此被批評像是選前買票。

  • 范斯稱可用關稅收入支應，並且會設排富條件；但德桑提斯認為應減稅而非發現金，恐推升通膨與債務，民主黨則直接指川普說謊，認為這筆紅利根本不會實現。

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