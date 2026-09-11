哈塞特持500萬美元Coinbase股票 自稱迴避就沒利益衝突？

白宮國家經濟委員會負責協調川普政府加密貨幣政策，但NEC主任哈塞特直至2025年底，仍持有價值100萬至500萬美元的Coinbase股票，引發利益衝突質疑。（美聯社）

財經媒體CNBC報導，白宮 國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）直至2025年底，仍持有價值100萬至500萬美元的Coinbase股票。由於川普 政府正大幅鬆綁加密貨幣 監管，外界因此質疑兩件事：一是哈塞特是否涉及利益衝突；二是他為避嫌而迴避加密貨幣事務，是否反而無法參與NEC主管的重大政策。

哈塞特2021年起擔任Coinbase顧問，直到2025年1月加入川普政府為止。去年度財務申報資料顯示，他加入政府近11個月後，仍未完全出清該公司持股。文件僅涵蓋2025年，目前哈塞特持股情況不明。

加密貨幣是川普政府重大政策之一。川普上任才三天，就在NEC架構下，成立總統數位資產市場工作小組，該小組提出數位資產市場、銀行、穩定幣與稅制改革。而川普政府也建立比特幣儲備，並推動國會制定更全面的聯邦監管架構。

哈塞特表示，他已依利益衝突規範，迴避所有加密貨幣相關事務。白宮發言人也稱他遵守所有倫理規範，但未說明迴避範圍涵蓋哪些會議、決策與政策討論。

民主捍衛基金首席法律顧問兼倫理與反貪腐主任坎特（Virginia Canter）認為，哈塞特的持股構成重大利益衝突，或至少有利益衝突之嫌。

如果他的迴避範圍廣泛到涵蓋所有加密貨幣政策，可能反而無法履行NEC主任的重要職責，包括協調財政部、商務部、證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）等機關的經濟政策。

在NEC工作小組的最終報告，NEC代表是總統副助理Robin Colwell，而非哈塞特。但坎特說，哈塞特「真的完全沒審閱任何加密貨幣相關內容嗎？沒參加任何政策會議，而且所有人都知道不能在他面前談加密貨幣嗎？我很懷疑。」

利益衝突的敏感性還在於Coinbase是加密貨幣政策的利害關係人。川普上任一個多月後，SEC撤銷對Coinbase的訴訟且不得就相同主張重新提告。Coinbase也是產業推動新監管架構的主要力量，它並向支持親加密貨幣候選人的超級政治行動委員會投入2500萬美元。