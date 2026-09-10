川普再談普發5000美元 稱無需國會批准 選後才發原因曝光

川普總統9日在共和黨期中選舉大會宣布，如果共和黨選後繼續掌控參眾兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元「川普紅利」。(美聯社)

川普 總統9日在共和黨 期中選舉大會宣布，如果共和黨選後繼續掌控參眾兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元「川普紅利」，隔天分別接受CBS及福斯新聞專訪，透露更多細節。

CBS德州 新聞政治記者芬克（Jack Fink）詢問，發放「川普紅利」是否需要國會批准，川普表示「我們認為不需要」。他說：「我認為如果需要國會批准，他們會批准，但我們認為不需要。」

川普表示，美國目前表現非常好，已從關稅和其他方面取得數兆美元，國內更有價值超過20兆美元的製造工廠及其他投資。不過，這筆紅利有一項附帶條件：「這筆錢必須花在美國，我們不希望這筆錢花在其他國家。我們認為這真的很好、很受歡迎，也能為經濟注入一大筆資金。」

Axios報導，美國民眾選前因通膨、食品雜貨及汽油價格高漲感到挫折。福斯新聞主持人英格拉漢（Laura Ingraham）詢問為何承諾選後才發放支票，川普表示民主黨人現在不會支持。他說：「我告訴你為什麼，因為民主黨人做不到。因為在他們執政下是負成長，在我們執政下則是如此正面的成長。」

儘管共和黨目前掌控參眾兩院，民主黨仍能在參議院阻擋許多法案。川普過去也曾提出類似構想，2025年2月支持馬斯克利用政府效率部（DOGE）節省的資金發放5000美元紅利支票，同年7月和10月又分別提議發放最高2000美元的關稅退稅支票，但都未成真。

儘管川普表示關稅收入足以支應這筆紅利，但根據美國財政部數據，本財政年度關稅淨收入約1540億美元，而向每名成年公民發放5000美元，估計總成本約1.3兆美元。