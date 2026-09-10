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貝森特警告：美在AI競賽若輸中國 其他一切都白搭

編譯葉亭均／綜合報導
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美國財長貝森特警告，美國在AI競賽不能輸。（路透）
美國財長貝森特警告，美國在AI競賽不能輸。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：貝森特警告美國若輸掉AI競賽，國安後果將極其嚴重。
  • 重點二：他稱中國若在AI領先，美國再龐大的國防預算也難以補救。
  • 重點三：美方同時憂慮中國開源AI與資料中心布局正快速追近。

美國財政部貝森特警告說，如果美國在與中國的AI競賽中輸了，美國將面臨極為嚴重的後果。他的談話凸顯出，華盛頓當局對中國科技進步的憂慮正日益升高。

貝森特8日在華盛頓舉行的一場Breitbart News媒體活動中表示：「如果中國在這場競賽中勝出，那麼連明天過後都不會存在了。」他也暗示，即使美國擁有龐大的國防預算，也未必能保護國家安全。

他說：「如果中國在AI領域把我們甩在後面，那麼其他一切都白搭了（一切都不重要了）。」

這番言論顯然也是針對美國國內一些反對大型資料中心計畫的聲音。一些民眾對於資料中心大量興建在自己居住的社區附近感到不滿。在上月底，美國總統川普曾警告，美國國內對資料中心建設反彈聲浪日益升高，可能對經濟構成威脅，並有可能讓中國大陸在AI領域取得優勢。

相較下，中國目前有許多新的AI資料中心與相關計畫，正在遠離大城市、人口較少的北部與西北部地區興建中。

貝森特的言論也凸顯美國對中國「開放權重」AI模型的擔憂。這些中國模型的能力已經幾乎可以媲美美國模型，但使用成本卻只有美國模型的一小部分。這種情況尤其受到關注，因為美國一直試圖限制中國取得最先進的科技。

同日，美國政府機構表示，阿里巴巴、DeepSeek、月之暗面以及其他中國AI公司從至少2024年底以來，已經從美國最先進的AI模型中，透過數百萬次交流或請求，擷取數十億個詞元（token）的資料，其中包含Anthropic的Claude 、Alphabet的Gemini與SpaceX AI的Grok。

美國聯邦調查局、國安局以及網路安全暨基礎設施安全局在一份聲明中表示，這些行動可能是在「中國政府知情的情況下」進行的。

路透稍早報導，美中兩國正準備在9月中旬討論AI安全風險。

若相關會談最終成行，時間點將非常敏感，因為這可能發生在中國國家主席習近平預定9月24日在華盛頓與川普會面之前。

精華 FAQ

  • 他表示，如果中國在AI競賽中勝出，美國將面臨極為嚴重的後果，甚至連未來的安全與發展都可能受影響，凸顯華府對中國科技崛起的高度警戒。

  • 他認為，若中國在AI領域把美國甩在後面，即使美國擁有龐大國防預算，也不一定能保住國家安全，因為AI已成為影響軍事、經濟與競爭力的核心能力。

  • 美方除了擔心中國大量興建AI資料中心外，也憂慮其開放權重模型成本低、能力逼近美國；另有機構指控中國AI公司大量擷取美國先進模型資料。

財政部 川普 貝森特

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