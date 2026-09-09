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讓川普放飛自我？幕僚親信不再勸誡：何必呢？他是老闆

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

讓川普放飛自我？幕僚親信不再勸誡：何必呢？他是老闆

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統專機空軍一號9日停在馬里蘭州安德魯斯聯合基地時，緊急充氣逃生滑梯意外展開...
美國總統專機空軍一號9日停在馬里蘭州安德魯斯聯合基地時，緊急充氣逃生滑梯意外展開，川普事後接受記者訪問。（美聯社）

Axios 9日報導，白宮高層官員與共和黨民選官員私下都透露，他們甚至已不再試圖說服川普總統做或不做某件事。一名長期擔任顧問、也一直仰慕川普的人說：「何必呢？他是老闆。」

近10年來，共和黨人幾乎對川普的每一項要求與想法都選擇順從，並以他的直覺一再證明比他們更高明來合理化這種做法。儘管許多人如今已不再相信川普的直覺，卻也發現反對幾乎都徒勞無功，不管是發動沒有收尾方案的伊朗戰爭、發布一張他手持冰球桿站在倒地的加拿大總理卡尼身旁的卡通圖，還是匆忙拼湊一場以他為中心、共和黨史上首次舉辦的期中選舉大會。

川普已把許多幕僚與親信磨得心力交瘁，他們知道阻止不了他，甚至連試都不再嘗試，愈來愈常順著他的突發奇想。一名最近曾與川普會面的捐款人說：「他都80歲了，一直都是照自己的方式行事。他想要什麼，就會得到什麼。」

白宮內部人士堅稱，政府運作至少仍有一定章法與理性，川普也並非每次衝動都會付諸行動，但拒絕舉例說明他曾在何時克制自己。

共和黨人對期中選舉保住眾議院多數席次感到悲觀，也擔心參議院選情。不論結果如何，川普將在56天後正式跛腳；投票日隔天，外界注意力就會轉向2028年大選，以及可能在國會取得更大影響力的民主黨領袖。

不過，一名資深顧問強調，川普絕不會跛腳，「低估川普，後果自負。」他表示，川普在黨內、政壇及文化領域都掌握巨大權力，「任何認為他將退入陰影的人，不是愚蠢，就是政治直覺很差。」

川普身邊人士因此盤算，他們靠川普而活，也將與川普一起死，而不是與他決裂。這名顧問說：「即使任期結束後，他仍將是最具主導地位的政治人物，而且每個人都知道這一點。」

精華 FAQ

  • 因為他們普遍認為反對川普幾乎沒有作用，過去多次嘗試都徒勞無功。與其費力勸說，不如順著他的想法辦事，避免白費心力，也反映出川普在黨內的絕對權威。

  • 報導稱，共和黨人近10年來多半順從川普，並用他的直覺屢次被證明正確來合理化做法；如今即便許多人不再相信他的判斷，也承認反對往往無濟於事。

  • 即使共和黨可能在期中選舉失利，川普也不會真正退居幕後。受訪顧問認為，他在黨內、政壇與文化領域仍握有巨大權力，任期結束後仍會是最具主導地位的政治人物。

川普 共和黨 白宮

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