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川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌

中央社9日電
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川普說，預期在選舉過後，油價將大幅下跌。油輪示意圖。(歐新社)
川普說，預期在選舉過後，油價將大幅下跌。油輪示意圖。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普表示，美伊戰爭將在美國11月期中選舉後結束，並預期油價將大幅下跌；但美伊近期再度交火，已使中東局勢與航運風險升高。

美伊近期重啟交火，川普總統今天表示，他認為美伊戰爭將在美國11月期中選舉後「立即結束」，因為伊朗已經撐不下去了。至於美伊衝突升溫，再度推升油價，川普說，預期在選舉過後，油價將大幅下跌。

美國將於11月初舉行期中選舉，被視為川普（Donald Trump）2.0執政的期中考。川普今天在華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接受媒體聯訪被問及油價再度上漲時表示，伊朗現在一團混亂、通膨嚴重，而美國掌控了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

他預期，在選舉過後，油價將會大幅下跌，「我們會把價格壓到每加侖2美元以下」。

根據美國汽車協會（AAA）數據，今天美國普通汽油價格平均為每加侖4.22美元。

另外，川普還說，他認為美伊戰爭將「在選後立即結束」，因為伊朗已經撐不下去了，「他們急於意圖影響選舉結果，好讓一群軟弱無能的人選上，就會放任他們不管，讓他們擁有核武」。

他重申，伊朗一心想要的就是核武，「一旦他們擁有核武，整個世界就會陷入大麻煩」。

川普表示，美軍已摧毀伊朗約9艘油輪，「你將會看到更多」。

不過，川普也未排除談判的可能性。他說，「談判確實有可能發生，但這不是我們目前考慮的方向，這場戰爭在我們的選舉結束後就會立刻停止」。

川普今、明兩天將參加共和黨全國委員會（RNC）在德州達拉斯（Dallas）舉辦罕見的期中選舉大會，為共和黨選情拉抬聲勢。

美伊戰爭已持續超過6個月，原本雙方敵對行動已有所緩和，但8月底又開始交火，導致中東地區緊張局勢再次升溫，推升國際油價上揚。

外電報導，在美國擊沉5艘伊朗油輪後，德黑蘭今天表示，已在荷莫茲海峽附近攻擊10艘船舶。這是開戰以來，雙方宣稱針對航運展開的最大規模報復性襲擊。

美軍持續對伊朗港口進行海上封鎖之際，外電先前報導，伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽。在2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動空襲引發敵對行動之前，全球約1/5的石油與天然氣經由該海峽運送。

精華 FAQ

  • 川普認為，美伊戰爭會在美國11月期中選舉後「立即結束」，原因是伊朗已經撐不下去；他也暗示，選舉結果將影響衝突走向。

  • 他表示，隨著期中選舉結束，油價將會大幅下跌，甚至會把價格壓到每加侖2美元以下；但目前美國普通汽油均價仍約4.22美元。

  • 報導指出，美伊8月底重新交火後，中東緊張再升溫，雙方還互稱攻擊多艘航運與油輪；荷莫茲海峽若持續受阻，全球能源供應也會受影響。

油價 川普 期中選舉

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