我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

聯合報主筆室
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普7日在真實社群分享這張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥...
美國總統川普7日在真實社群分享這張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加等，把32個國家與地區都劃入美國版圖。（取自真實社群帳號@realDonaldTrump）

美國總統川普在社群平台曬出一張AI生成地圖，這幅地圖裡，是一幅由美國國旗覆蓋的北美洲，除了加拿大、墨西哥，還伸入格陵蘭、冰島等，連同加勒比海與中美洲多國，一個領土面積睥睨世界的超級大國，突然映入世人眼簾，衝擊感拉滿。

就在幾天前，聯合國大會表決通過修正地圖決議，建議全球各國不再使用已被廣泛應用了近五百年的「墨卡托投影」地圖，改用更接近各國及各大洲真實面積的「等積地球投影」地圖。美國投下唯一的反對票，表面上似是展示其一夫當關的勇氣、或是與眾不同的視野，但真正的現實卻是它洩露了美國在地緣上斯人獨憔悴的現況。

因為這次表決，竟沒有任何一國與美國同行，連將美國拖入伊朗戰爭的以色列都背棄了它，投下了贊成票。歐洲大國也全數站在對立面，歐洲只有波三小與烏克蘭投了棄權票。

美國幹嘛不從善如流呢？美國自己說的理由是這會徒增改換地圖的成本，但沒人相信這假話。有人幫美國揭露了真正的心機：等積投影地圖上，美國整整小了一圈，它在全球人們心中的超級大國地位，也勢必一併縮水。而這個效果，就算只是心理上的，也是美國不想也難以承受的。

當美國在人心裡不再占有過去那般無比強大的想像，它的影響力也將大幅折損；影響所及，美聯儲的國債也可能更賣不動了，美股走勢也可能跟著失去光澤而下頹，華爾街裡的各類金融商品也或將逐漸乏人問津。

很可能，這就是這張超級大圖被拋出來的原因。大家都記得，去年川普就拋出一張類似的地圖過，但那一張只涵蓋了加拿大與格陵蘭，沒有冰島，沒有墨西哥，更沒有加勒比海的各個島國以及中美洲各國。這一次，更激進了，除了南美洲，巴拿馬以北盡入囊中。

這面積多大呢？約莫在2400萬到2500萬平方公里之間，不但超越了前蘇聯那樣的龐然大物，甚至還超過13世紀由成吉思汗及其兒孫建立的橫跨歐亞的蒙古大帝國。亦即，如果這些國家真的都被美國攫虜了，它將成為人類史上最大的超級大國。

但問題在於，它不是美國如日中天的時候，提出來給國會通過的戰爭計畫；而是美國已經走向衰落的此刻，被晾在總統的社交帳號上的迷因符號。這幅地圖就成了一種意淫，甚至是自嘲。它不但不能為美國的聲威振衰起敝，還增加了人們對它的擔憂與困惑。

美國確曾有著「昭昭天命」的領土擴張欲望，也侵略過加拿大。1812年的那次雖然反被英加聯軍打回華盛頓，燒了白宮。但二戰之前，它也確曾制定過「紅色戰爭計畫」和「綠色戰爭計畫」，準備北上攻打加拿大並南下攻打墨西哥，但那個上升的美國都不曾真的再付諸實際的戰爭行動。

誰都清楚，這次的這張地圖，不過就是「美國灣」、「美國湖」以及「川普海峽」等一連串浮誇表述與行為藝術後的總集成，是將已經愈來愈失去效果的言語威懾，用更越界、突進的包裝去嚇唬別人，強迫全球去重新感受一下美國的威力。

但其結果卻勢必是適得其反，因為眼下各國都親眼目睹美國被困在中東動彈不得，甚至不敢派出地面部隊進攻伊朗，又如何能用武力拿下比此刻美國還大上近2倍的土地？

這一幅誇張的膨脹地圖反而可能讓全球開始思考美國收縮的速度。有一些跡象早已浮現，今年初，歐盟外長卡拉斯說，「歐洲必須適應新現實，歐洲不再是華府的重心」。今年7月，美國前國務卿布林肯做客一個節目時表示， 在很多地方美國支持率正急劇下降，其他國家不再視美國爲可信賴領導者，也不再願意與美國合作並追隨它。

就連東亞也已出現變化，韓國執政黨共同民主黨黨首、前總理金民錫兩天前在國會發表演說時表示：「單方面盯著美國的時代已經結束了。」。

無論是從聯合國大會表決推廣的等積投影地圖，還是川普PO出來的那張貪婪卻虛幻的超級地圖，台灣無論朝野，都應該得出像金民錫所說的那句清醒而冷靜、猶如暮鼓晨鐘的覺悟：唯美國馬首是瞻的日子，真的已經結束了。

精華 FAQ

  • 作者認為這張地圖不是實際戰略，而是以極端擴張想像包裝美國威勢，試圖用誇張符號嚇阻外界，重申美國仍是超級大國的心理印象。

  • 因為表決中沒有其他國家跟進美國，連以色列、歐洲多國也多支持或棄權，顯示美國在國際議題上愈來愈難凝聚盟友，地緣影響力明顯下滑。

  • 文章強調台灣不應再把美國視為唯一依靠，因為美國正面臨國際支持下降與實力收縮，台灣朝野都要及早適應多元外交與新的區域現實。

川普 格陵蘭 聯合國

上一則

川普曬超大美地圖 一口氣併32國 學者：沒文字說明更挑釁

下一則

投票權大戰 川普政府上訴最高院 促解禁選民資格查核

延伸閱讀

川普曬超大美地圖 一口氣併32國 學者：沒文字說明更挑釁

川普曬超大美地圖 一口氣併32國 學者：沒文字說明更挑釁
川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
川普稱荷莫茲海峽應改川普海峽 後又改口「隨口說說」

川普稱荷莫茲海峽應改川普海峽 後又改口「隨口說說」

熱門新聞

美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，2日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。（美聯社）

林肯號出海264天終靠港 艦體鏽蝕如「髒車」 官兵上岸喊像做夢

2026-09-02 21:30
白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

2026-09-06 05:28
巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

2026-09-03 22:45
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

2026-09-04 08:09
川普總統頭像的1美元金色硬幣美東時間2日中午開賣。(路透)

川普頭像1美元硬幣中午開賣 網站現排隊潮 市面開始流通

2026-09-02 13:13
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。 歐新社

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

2026-09-04 11:12

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲