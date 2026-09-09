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投票權大戰 川普政府上訴最高院 促解禁選民資格查核

記者胡玉立／綜合報導
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川普政府再向最高法院提出緊急上訴，請求允許使用國安部移民資料庫比對查核投票者的移...
川普政府再向最高法院提出緊急上訴，請求允許使用國安部移民資料庫比對查核投票者的移民身分。（路透）

川普政府8日緊急上訴最高法院，請求大法官在11月大選前，恢復允許各州使用國土安全部的移民資料庫確認選民資格。這是繼郵寄選票案之後，最新一起涉及期中選舉且訴至最高法院的法律戰。 

司法部訟務次長沙爾(D. John Sauer)請求最高法院撤銷華府特區聯邦區域法院法官蘇克納南(Sparkle L. Sooknanan)6月做出的禁令；該禁令阻止各州使用社會安全號碼來查詢國土安全部資料庫—「外國人福利資格核查系統」（Systematic Alien Verification for Entitlements，簡稱SAVE）。

國土安全部去年擴展SAVE資料庫後，允許各州查詢該系統；部分州利用SAVE系統核實選民登記申請人或已登記選民的公民身分；結果遭到投票權和隱私權倡議團體發起訴訟。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，川普政府力圖尋找非公民在聯邦選舉中廣泛投票的證據，SAVE系統正是其中一項舉措；然而此類指控大多已被證明不實，且事實顯示此類情況極為罕見。

蘇克納南6月22日裁定，SAVE資料庫容易出錯並導致各州將公民從選民名冊中剔除；她稱SAVE系統「蓄意踐踏美國公民隱私權，威脅神聖投票權」，下令禁止各州使用SAVE系統。

川普政府為此上訴至華府聯邦巡迴上訴法院，請求暫緩執行蘇克納南的禁令；上周末，巡迴上訴法院合議庭表決支持蘇克納南的裁決。沙爾8日為此緊急上訴最高法院，指蘇克納南的裁決「站不住腳」，「增加使用SAVE系統難度，妨礙聯邦選舉正常運作」，「威脅即將舉行的選舉公正性」。

沙爾指出，「SAVE系統並不會取消任何選民資格；它僅僅通知各州，聯邦政府是否能確認相關人員公民身分。選民遭受的任何損害均由各州而非聯邦政府造成；法院針對聯邦政府作出的救濟裁決，無法解決這些損害。」

川普去年簽署行政命令要求對選民登記者實施新的公民身分證明規定後，國土安全部和社會安全局等聯邦機構共同建立SAVE資料庫，以便州和地方官員有效核實試圖登記投票者的公民身分或移民狀況。該行政命令已引發多起法律訴訟，關鍵條款也因此受阻。

密蘇里選區重畫 裁決矛盾

此外，同一天發布互相矛盾的法院命令，讓密蘇里州的國會選舉陷入混亂。最高法院大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)8日拒絕密蘇里州官員提出的請求，不允許該州在11月選舉中採用一份重新畫定、旨在讓共和黨在期中選舉中取得優勢的國會選區地圖。

但是密蘇里州一名聯邦地區法院法官稍後卻做出相反裁決，下令該州採用這份選區地圖；這份地圖已在上個月的初選中使用。預料個混亂情況將帶來更多法律戰。

精華 FAQ

  • 因為它希望在11月大選前，讓各州能用國土安全部的SAVE資料庫核實選民公民身分，避免被視為非公民投票的風險，並主張這有助維持聯邦選舉正常運作。

  • 法官認為SAVE資料庫容易出錯，可能導致各州把公民從選民名冊中剔除，並批評其蓄意踐踏隱私權、威脅投票權，因此下令禁止各州使用。

  • 因為最高院大法官卡瓦諾先拒絕讓州政府在11月採用新地圖，但隨後聯邦地區法院又下令必須採用，兩道互相衝突的命令使該州國會選舉前景更不確定。

川普 投票 國土安全部

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