南方四賤客對川普開嘲諷：我們改叫「南方美國」

「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

據衛報（The Guardian）報導，鑑於川普 總統（Donald Trump）近期試圖將海灣、湖泊，甚至州名重新命名為帶有「美國（America）」字樣的名稱，「南方四賤客」（South Park）這部長期以來以嘲諷掌權者聞名的動畫諷刺喜劇，也宣布了一項官方「更名」。

從第29季開始，這部喜劇中心影集將改名為「南方美國」（South America）。

「受到蘋果和谷歌 所展現的勇氣與愛國精神啟發，我們決定把『南方四賤客』的名字改成『南方美國』。」創作者麥特史東（Matt Stone）與編劇特雷帕克（Trey Parker）在聲明中表示。「我們尤其要感謝母公司派拉蒙（Paramount），也就是天空之舞（Skydance）」

他們指的是谷歌和蘋果相繼都把地圖裡的安大略湖（Lake Ontario）改名為美國湖（Lake America）。

「南方四賤客」的母公司天空之舞（Skydance）由川普盟友大衛・艾利森（David Ellison）掌舵。川普政府批准 派拉蒙天舞與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）價值1110億元的合併案後，這家公司可望成為美國最大的媒體企業集團之一。然而，這項交易也在創意產業界引發廣泛反彈。

這則充滿戲謔意味的消息，發生在美國總統川普於社群媒體暗示「新墨西哥州」（New Mexico）應改名為「新美國（New America）」的隔天。川普發布了一段由人工智慧生成的影片，畫面中，他將「美國（America）」一詞置於「墨西哥（Mexico）」上方，覆蓋原本寫著「歡迎來到新墨西哥（Welcome to New Mexico）」的告示牌。

民主黨人士隨即譴責這項發文，指責川普企圖藉此轉移外界對伊朗戰爭以及物價上漲的注意力。

這部曾榮獲艾美獎的喜劇影集自1997年首播以來，一直是川普政府的棘手對象。它也是少數能夠持續成功嘲諷川普、並大膽挖苦這個經常對諷刺作品抱持敵意的政府的節目之一。

創作者帕克與史東多次因節目內容招致川普及其他「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營人士的不滿。其中包括：將川普描繪成裸體躺在床上、與撒旦同床；讓動畫版川普擁有極小的生殖器；以及把前國土安全部長諾姆（Kristi Noem）描繪成殺害小狗的人，甚至讓她那張經過肉毒桿菌（Botox）處理的臉不時融化、脫落。

今年8月，該節目的一名編劇宣布，他已買下trumpkennedycenter.org的網域名稱。他預測，在川普清洗這所藝術機構的領導階層、讓自己擔任董事會主席，並安排支持者進入董事會後，甘迺迪中心（Kennedy Center）最終可能也會被重新命名。