頻遭川普抨擊壓力大？ 史密森尼秘書長年底退休

川普總統上任後對史密森尼學會的策展多所批評，學會秘書長邦奇決定在年底退休。（美聯社）

在與川普 政府發生衝突後，史密森尼學會(Smithsonian Institution)秘書長邦奇(Lonnie Bunch)8日宣布，他將「帶著百感交集的心情與真誠的感恩之心」，卸下他自2019年以來持續擔任的史密森尼學會秘書長領導職務。史密森尼學會表示，現年73歲的邦奇將於今年底離任退休 。

邦奇接受紐約時報 採訪時表示，他退休並非川普施壓，而是出於個人生涯規畫，希望陪伴孫子女或從事教學；但他也坦言「老實說，這段時間壓力很大；我真希望能早上醒來時不必去看手機」。

隨著建國250周年紀念日到來，擁有世界最大博物館系統和研究機構的史密森尼學會，受到川普政府嚴厲審視。近一年來，川普政府持續指責史密森尼學會旗下機構陷入「極端政治激進主義」與「多元、平等。包容（DEI）」意識形態。

白宮國內政策委員會(White House Domestic Policy Council)7月4日發表「拯救美國故事」(Saving America's Story)長篇報告，抨擊史密森尼學會旗下的美國歷史博物館等文化機構講述的歷史帶有偏見且「分裂國家」；報告並將史密森尼學會領導層定調為不可信賴的激進人士。

白宮發布報告三周後，川普指示聯邦官員在美國歷史博物館前豎立標示，警告參觀者注意館內展出的美國歷史是「不準確資訊」。川普推動逾一年的改革史密森尼博物館行動，至此明顯升級。

美聯社報導，川普政府的作法被外界視為川普可能正準備安插「自己人」的徵兆。各方曾猜測可能會發生解雇事件；但史密森尼學會獨立於行政部門運作，川普無權迅速解雇史密森尼學會領導人。

史密森尼學會各博物館館長向邦奇匯報工作；邦奇受理事會(Board of Regents)監督，理事會成員包括副總統范斯(JD Vance)、最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)、兩黨議員及所謂「公民理事」(citizen regents)。邦奇宣布即將離任後，兼任史密森尼學會名譽會長的羅伯茲發表聲明表示，邦奇「在講述國家歷史的過程中，追求卓越」。