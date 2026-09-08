川普喊新墨西哥改「新美國」 新墨州長嗆：沒討論餘地

新墨西哥州長葛瑞夏姆(中)表示，新墨西哥這個名字「早在美國存在之前就屬於我們」。(美聯社)

川普 總統又想更改地方名字，但最新要改的不是涉及國際地名，而是自家美國的一個州，有意將新墨西哥州(New Mexico)改為「新美國州」(New America)。

華盛頓郵報 報導，川普6日在「真實社群」發文表示，他喜歡把新墨西哥州改名為「新美國州」的建議。

媒體報導，川普6日發表數十條社媒貼文，包括總統的表情包、對競爭對手的侮辱，乃至民主黨 人斥之為令人反感的言論，其中包括給新墨西哥州改名的建議。

川普的發文說，「許多人建議將新墨西哥州，這個歷史上選舉舞弊最臭名昭彰的州，將其名改為『新美國』」；同時附上了一段AI製作的視頻，視頻中他在更換路邊廣告牌並跳舞，「這對這個潛力無限之州的人民來說，會更加尊貴、更加美好。哇，我太喜歡了！！！」

他在另一個貼文裡發出一張新墨西哥州地圖，上面用英文寫著「新墨西哥」，但將「墨西哥」打了一個紅叉，以「美國」取而代之，從而變成「新美國」。白宮也在社媒轉發了這張地圖。

川普7日上午繼續發布了七張地圖，同樣將新墨西哥州標註為「新美國州」。

目前尚不清楚川普會否採取行動更改新墨西哥州名字，但CNN報導，總統雖有行政權力更改水道及其他地理特徵的名稱，但沒有憲法權力給美國的州改名，只能由國會和各州決定。但是總統可指示政府機構，對新墨西哥州採用新名稱。

新墨西哥州是由民主黨人掌控，包括州長及五名國會議員。州長葛瑞夏姆(Michelle Lujan Grisham)接受福斯新聞訪問時表示，這個名字「沒有討論的餘地，早在美國存在之前就屬於我們」。

該州的民主黨籍聯邦參議員海因里希(Martin Heinrich)在社媒發文說，「有三個地方，我將永遠使用它們的真名：墨西哥灣、安大略湖、新墨西哥州」。

至於新墨西哥州第二選區國會共和黨眾議員候選人坎寧安(Greg Cunningham)，則批評民主黨把注意力集中在川普的發文。