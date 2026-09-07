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喝咖啡、打壘球…社會主義者社交活動吸新成員 凝聚力成選舉優勢

編譯陳韻涵／綜合報導
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民主黨的社會主義者協會不斷利用小型活動來宣傳理念，並拉近與選民距離。(美聯社)
民主黨的社會主義者協會不斷利用小型活動來宣傳理念，並拉近與選民距離。(美聯社)

美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America, DSA)正利用「與同志咖啡」和「社會主義壘球」等活動來吸引好奇者，不僅迅速發展各分會，並定期舉辦各項社交活動，吸引新成員加入。

華爾街日報報導，一群年輕人齊聚紐約布魯克林(布碌崙，Brooklyn)露天花園咖啡廳，邊喝飲料邊閒聊，同時建構屬於他們的社會主義；這場「與同志喝咖啡」活動由DSA主辦，希望透過各項活動吸引新成員加入，並讓既有成員與DSA活動的連結更緊密。

DSA成員在紐約皇后區的皇后橋公園打壘球，森林公園裡有南亞裔、非裔與西語裔成員的野餐會，長島市則舉辦了DSA桌遊夜。

報導指出，社會主義人士熱中於社交活動，全美各地的分會如今已發展出燒烤、海灘日、團跑、唱歌、畢業舞會、跨性別權利桌遊夜、讀書會與馬克思主義學習小組等多元活動；此外，紐約下東區曾舉辦「社會主義快速約會」，傳單上寫著，在資本主義晚期，人們的約會與社交生活逐漸受到營利企業掌控。

曾參加布魯克林咖啡聚會的25歲版畫家凱洛琳·希爾(Caroline Hill)透露，她將近一半的社交生活與DSA有關，「這是維繫社群的好方法。」

長年參與DSA運動的作家杜哈爾德(David Duhalde)則認為，這場運動填補了公民社會的空缺，尤其對新冠肺炎疫情之後，渴望重新與人連結的世代而言更是如此；杜哈爾德形容，這種社交功能近似於教會扮演的角色。

中間派民主黨分析師瓊斯(Van Jones)分析，社群凝聚力帶動DSA的選舉斬獲，DSA耐心培養出一批基層社運人士，透過開會、互助與共同學習，進而在投票日動員選民，使溫和派候選人在民主黨占優勢的選區面臨挑戰。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)去年當選以來，DSA迅速成長，組織更系統化地舉辦活動協助新人融入，避免成員只繳費卻不參加活動。

紐約市分會開發專屬入會應用程式，布魯克林的聚會現場發放「紅卡」，列出90天內應完成的六項任務，包括參加咖啡聚會、分會會議、為候選人拉票及邀請朋友加入，每完成一項即可獲得象徵社會主義的紅玫瑰貼紙。

籌辦人洛曼多(Dione Lomando)說明，資深成員與工作小組組長會在場陪伴，讓新成員日後參與活動時，能看到曾在咖啡聚會上認識的熟面孔，藉此拉近彼此的社交距離。

精華 FAQ

  • DSA希望透過輕鬆的社交場合吸引好奇者加入，也讓既有成員更常參與組織活動，強化彼此連結，避免成員只繳費卻不投入社群。

  • 除了咖啡聚會與壘球，分會還辦燒烤、海灘日、團跑、唱歌、畢業舞會、桌遊夜、讀書會與馬克思主義學習小組等，形式相當多元。

  • 分析指出，DSA透過開會、互助與共同學習培養基層社運人士，並在投票日有效動員選民，讓溫和派候選人在民主黨優勢選區面臨更大競爭。

咖啡 布碌崙 同志

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