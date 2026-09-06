招牌金髮不見了？川普棕髮現身引爆話題

川普總統的頭髮顏色最近由金色轉為棕色，圖為4日他走下空軍一號專機，已經染為棕色。(美聯社)

川普總統的頭髮顏色最近由金色轉為棕色，圖為2日他在白宮橢圓形辦公室，頭髮還是金色。(歐新社)

川普 總統的招牌金髮不見了，引發網友熱議。紐約郵報(New York Post)報導，川普4日乘坐空軍一號抵達新澤西州 ，要前往貝明斯特(Bedminster)川普高爾夫俱樂部度周末，下機時被拍到一頭招牌金髮竟然變成棕色，迅速引爆網絡話題，因為他真的極少改變他的招牌髮型。

「如果不是我自己從Getty Images上找到這些照片，我都不敢相信，」電視益智節目Jeopard冠軍赫曼(Hemant Mehta)開玩笑說，「如果大家再繼續嘲笑這個髮型，事情就大條了。」一名網友說，「夏天快結束了，所以從金髮變成棕髮很自然啦！」

作家安·拉莫特(Anne Lamott)反諷說，「我超愛這個新髮型。看起來年輕多了。很有007演員皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan)的風格。」

川普5日與福斯新聞主播拜爾(Bret Baier)和其他幾名同伴一起去打高爾夫球，但他戴了一頂寫著「川普說的都是對的」的紅帽，遮住他的新髮型，讓人無法判斷4日的驚艷棕髮是否只是曇花一現。目前尚不清楚新髮型會持續多久。

雖然川普很少大改他的招牌髮型，但他不是沒變過。川普2019年在維吉尼亞州 參加教會禮拜時，就曾以全新的油頭造型亮相，與加州州長紐森(Gavin Newsom)的髮型還有些像。新髮型很快就消失了，當天後來川普又恢復他的招牌。

川普早在迅速竄紅成為總統之前，髮型就一直是大眾茶餘飯後的熱門話題。外界長期懷疑他戴假髮或做過頭皮縮小手術，這點甚至曾出現在他與已故前妻的離婚訴訟中。

在2016年競選期間，有潔癖的川普做客吉米法倫(Jimmy Fallon)的「今晚秀」(Tonight Show)，還讓吉米法倫撥弄，證明他的頭髮確實是真的。

最近民主黨也有議員懷疑川普戴了髮片，讓川普忍不住2日回應，「大家傳我戴假髮很多年，我一直忍著不說！我根本沒戴！」