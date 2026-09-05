普亭與川普特使會談3小時 克宮：美方提出若干止戰構想

俄總統普亭(右)與美特使庫許納(左)、威科夫(中)會面。(路透)

俄羅斯 總統普亭 今天在克里姆林宮與美國特使庫許納和威科夫會談約3小時至深夜；克宮表示，雙方進行了「極為坦誠」的會談，美方並就如何結束俄烏戰爭提出「若干構想」。

法新社報導，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者：「美國代表為此行做了充分準備。」

鄂夏柯夫指出：「他們不僅再次表達希望戰事盡快結束的立場，還提出一些促成解決方案的可能途徑。」

他說：「這次對話具有建設性，極為坦誠，雙方彼此信任。俄方對實現既定目標抱持信心。」

路透社報導，普亭（Vladimir Putin）讚揚美國總統川普 （Donald Trump）致力結束持續約4年半的俄烏戰爭。川普昨天暗示，美方已提出一項旨在結束這場戰爭的新方案，但未進一步說明細節。

普亭指出，儘管川普知道自己正面臨艱難局勢，「他依舊不斷努力，協助促成解決方案，為化解俄烏衝突做出貢獻」。

俄羅斯國營媒體報導，這次會談持續約3小時，於莫斯科晚間11時過後結束，並公開美方車隊離開克里姆林宮的畫面。

如同過去的會談，陪同在普亭身旁的是他的外交政策顧問鄂夏柯夫及投資事務特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。兩人也在機場迎接兩名美國特使，接著帶他們前往餐廳，再陪同他們赴克里姆林宮。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭已下令軍方，自今天午夜起不得攻擊烏克蘭首都基輔3天。庫許納（Jared Kushner）和威科夫（Steve Witkoff）接下來將前往基輔。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，他已與預計明天訪問基輔的兩位美國特使通話，且烏軍本月7日前也不會對莫斯科發動攻擊。

普亭在會談開場致詞時也提到，烏克蘭近期對俄羅斯的攻勢強度有所減弱，並承諾確保美方談判代表的人身安全。不過他也指出，俄方尚未同意實施更廣泛的3天停火。